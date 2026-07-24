Jürgen Klopp es presentado como DT de Alemania: firmó hasta 2030 y lanzó una advertencia

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Jürgen Klopp es presentado como DT de Alemania: firmó hasta 2030 y lanzó una advertencia
    Jürgen Klopp posa durante su presentación en Frankfurt, donde delineó el proyecto con el que buscará devolver a Alemania a la élite. FOTO: AP

La DFB confía al extécnico del Liverpool la reconstrucción de una Mannschaft que acumula tres Mundiales consecutivos sin alcanzar los Cuartos de Final

Jürgen Klopp fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Alemania y encabezará la reconstrucción de una potencia golpeada por otro fracaso mundialista.

El entrenador de 59 años firmó por cuatro temporadas, asumirá el 15 de agosto y dirigirá a la Mannschaft hasta la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

La Federación Alemana de Futbol (DFB) eligió al extécnico del Liverpool y Borussia Dortmund para sustituir a Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación ante Paraguay en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/bombazo-en-river-angel-correa-llega-desde-tigres-en-transferencia-record-IE22403784

El revés prolongó la crisis: el campeón de Brasil 2014 también cayó en la Fase de Grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

En su presentación en Frankfurt, Klopp afirmó que la Selección puede unir a los alemanes “como pocas cosas” y prometió formar un equipo que luche, disfrute del juego y reconecte con la afición.

Calificó el cargo como el punto más alto de su carrera y anticipó oportunidades para nuevos futbolistas. También advirtió que dejará el puesto si los medios no respetan la privacidad de su familia.

Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, colaboradores de Klopp en el Liverpool campeón de Europa en 2019 e Inglaterra en 2020, serán sus auxiliares junto con el exseleccionado Sven Bender.

Klopp deja la dirección global de futbol de Red Bull, cargo que ocupaba desde enero de 2025.

La DFB donará un millón de euros a Wings for Life y llevará tres partidos a Leipzig como parte del acuerdo para liberarlo.

¿Cuándo debutará Jürgen Klopp con Alemania?

El primer partido de Klopp será el 24 de septiembre contra Países Bajos, en Ámsterdam, por la UEFA Nations League. Tres días después debutará como local ante Grecia, en Augsburgo.

La concentración seguirá frente a Serbia, el 1 de octubre en Múnich, y nuevamente contra Grecia, el día 4 en Salónica.

La misión está definida: recuperar la identidad competitiva de la cuatro veces campeona mundial.

Alemania apuesta por el liderazgo, la intensidad y la capacidad de Klopp para desarrollar jóvenes rumbo a la Euro 2028 y el Mundial 2030.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Múnich

Personajes


Jürgen Klopp

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La tecnología de las trampas académicas

La tecnología de las trampas académicas
true

Caso Rocky: la incongruencia y violencia de los influencers
Sheinbaum respondió a Vicente Fox tras defender a Ernesto Ruffo. La presidenta afirmó que la investigación de la FGR no tiene motivaciones políticas y que el caso está sustentado en pruebas.

‘No se vaya a quemar’... Sheinbaum a Vicente Fox por defensa de Ruffo Apple
La Fiscalía General de la República identificó un conglomerado criminal en el que está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el penal de El Altiplano.

Caso Ruffo Appel; logra la FGR identificar 4 empresas a las que llegaba el huachicol

Esta es la vivencia desgarradora de Rocky, perrito de Saltillo, un ser sintiente que dependía enteramente de la protección humana y fue defraudado.

El sufrimiento de Rocky, perrito de Saltillo... estos son los graves daños que padeció al ser arrastrado por su dueña en camioneta
Ante este panorama, el IMSS explicó cuál es la manera adecuada de lavar y desinfectar frutas y verduras, además de recordar la importancia del uso de agua y jabón para prevenir infecciones.

IMSS revela la forma correcta de lavar frutas y verduras para evitar enfermedades; este es el jabón que debes usar
Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa
Mr. Iguana será el primer representante de Lucha Libre AAA en recibir una figura Ultimate Edition producida por Mattel.

¡Histórico! Mattel lanzará figuras de AAA con WWE; Mr. Iguana será el primero