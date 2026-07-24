Jürgen Klopp es presentado como DT de Alemania: firmó hasta 2030 y lanzó una advertencia

Jürgen Klopp fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Alemania y encabezará la reconstrucción de una potencia golpeada por otro fracaso mundialista. El entrenador de 59 años firmó por cuatro temporadas, asumirá el 15 de agosto y dirigirá a la Mannschaft hasta la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. La Federación Alemana de Futbol (DFB) eligió al extécnico del Liverpool y Borussia Dortmund para sustituir a Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación ante Paraguay en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

El revés prolongó la crisis: el campeón de Brasil 2014 también cayó en la Fase de Grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022. En su presentación en Frankfurt, Klopp afirmó que la Selección puede unir a los alemanes “como pocas cosas” y prometió formar un equipo que luche, disfrute del juego y reconecte con la afición.

Calificó el cargo como el punto más alto de su carrera y anticipó oportunidades para nuevos futbolistas. También advirtió que dejará el puesto si los medios no respetan la privacidad de su familia. Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, colaboradores de Klopp en el Liverpool campeón de Europa en 2019 e Inglaterra en 2020, serán sus auxiliares junto con el exseleccionado Sven Bender. Klopp deja la dirección global de futbol de Red Bull, cargo que ocupaba desde enero de 2025. La DFB donará un millón de euros a Wings for Life y llevará tres partidos a Leipzig como parte del acuerdo para liberarlo. ¿Cuándo debutará Jürgen Klopp con Alemania? El primer partido de Klopp será el 24 de septiembre contra Países Bajos, en Ámsterdam, por la UEFA Nations League. Tres días después debutará como local ante Grecia, en Augsburgo.

La concentración seguirá frente a Serbia, el 1 de octubre en Múnich, y nuevamente contra Grecia, el día 4 en Salónica. La misión está definida: recuperar la identidad competitiva de la cuatro veces campeona mundial. Alemania apuesta por el liderazgo, la intensidad y la capacidad de Klopp para desarrollar jóvenes rumbo a la Euro 2028 y el Mundial 2030.