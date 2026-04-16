La despedida de los Cañoneros: Mazatlán recibe a Querétaro con boletos a $5 en el Clausura 2026

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Fútbol
/ 16 abril 2026
    La despedida de los Cañoneros: Mazatlán recibe a Querétaro con boletos a $5 en el Clausura 2026
    Mazatlán se despide de su afición en El Encanto al abrir la Jornada 15 del Clausura 2026 ante Querétaro, en un duelo marcado por la urgencia de puntos y el inminente relevo de franquicia rumbo a la llegada del Atlante. FOTO: MEXSPORT

El duelo en el Estadio El Encanto abre la Jornada 15 en la Liga MX, en un duelo cargado de presión por la tabla y de simbolismo por el inminente adiós del club sinaloense a la Primera División, antes de que Atlante ocupe su lugar

Mazatlán y Querétaro serán los encargados de poner en marcha la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX este viernes a las 7 de la noche, en la cancha del Estadio El Encanto, con transmisión por Azteca 7.

El partido encuentra a dos equipos necesitados de puntos en la recta final del torneo, pero en el caso de los Cañoneros el contexto va mucho más allá de lo deportivo.

La escuadra sinaloense encara uno de sus últimos capítulos como club de Liga MX en Mazatlán. La franquicia será ocupada por Atlante a partir del verano de 2026, y en semanas recientes distintos reportes retomaron que el conjunto morado vive su último torneo en el máximo circuito antes de ese relevo.

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Mazatlán busca cerrar con dignidad su adiós en casa

En lo estrictamente futbolístico, Mazatlán llega golpeado. El equipo aparece en la posición 17 con 11 puntos tras 14 jornadas, luego de caer 3-1 ante Pumas en su compromiso más reciente.

El margen de error es mínimo y cada partido restante representa una oportunidad para maquillar un semestre complicado antes de la despedida definitiva del club en su estadio dentro de la Liga MX.

Además, el ambiente alrededor del encuentro subió de temperatura por la promoción de boletos a cinco pesos, una medida que buscó darle color a una noche con tono de despedida.

Incluso algunos reportes la manejaron como el penúltimo partido de local del club en Primera División, un dato que refuerza la carga emocional del compromiso ante Gallos Blancos.

Querétaro llega más vivo en la pelea por la fase final

Del otro lado, Querétaro se presenta en una posición un poco más favorable. Los Gallos están en el lugar 15 con 15 unidades, todavía con margen para presionar en el cierre del campeonato, y llegan motivados tras vencer 3-1 a Necaxa en la Jornada 14.

Esa victoria le dio oxígeno a un equipo que ha sabido mantenerse competitivo, aun sin figurar entre los planteles más poderosos del torneo.

El antecedente más reciente entre ambos también favorece a los queretanos. En el Apertura 2025, Querétaro se impuso 1-0 a Mazatlán en La Corregidora, por lo que ahora buscará repetir la dosis y aprovechar el momento anímico para sacar tres puntos valiosos como visitante.

Para Mazatlán será una de esas noches en las que no sólo se juega el resultado. También estará en disputa el orgullo de una plaza que se acostumbró a vivir futbol de Primera División y que ahora se prepara para ver cómo el proyecto cambia de sede y de identidad rumbo al siguiente torneo.

Pumas vs Atlético de San Luis, otro juego que abre la Jornada 15

En paralelo, la Jornada 15 también comenzará este viernes con el Atlético de San Luis vs Pumas, programado igualmente a las 7 de la noche en el Estadio Alfonso Lastras.

Los universitarios llegan en gran momento: son cuartos de la tabla con 27 puntos y ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla, mientras que el cuadro potosino es 14 con 15 unidades y todavía pelea por mantenerse con vida.

Pumas viene de derrotar 3-1 a Mazatlán, en tanto que Atlético de San Luis rescató un 1-1 ante Toluca; la transmisión será por ESPN, además de opciones de streaming por Disney+.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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