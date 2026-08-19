¡La ‘Hormiga’ vuela a Europa! Olympiacos compra a Armando González por 12 MDD

La “Hormiga” González está lista para dar el salto a Europa. El Olympiacos de Grecia alcanzó un acuerdo con Chivas para comprar a Armando González por 12 millones de dólares, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación. La operación contempla el 80 por ciento de la carta del delantero mexicano, mientras el Guadalajara conservaría el 20 por ciento ante una futura venta. Aunque ninguno de los clubes ha publicado el anuncio oficial, las versiones de este miércoles 19 de agosto coinciden en que la negociación quedó encaminada.

El atacante firmaría un contrato por cinco temporadas y viajaría a Grecia para realizar los exámenes médicos, completar la documentación y ser presentado como refuerzo de El Pireo. El fichaje representa un giro importante para Chivas. La cláusula de rescisión de la “Hormiga” rondaba los 15 millones de dólares, pero el Rebaño habría aceptado una cifra menor a cambio de mantener una parte de sus derechos. Así, recibe dinero ahora y podría sumar más si el mexicano eleva su valor en Europa. Olympiacos apostó por un delantero de 23 años surgido de la cantera rojiblanca y convertido en una figura joven de la Liga MX. González explotó en el Apertura 2025, torneo en el que conquistó el campeonato de goleo con 12 anotaciones en 18 partidos. Su rendimiento lo llevó a la Selección Mexicana y a la Copa Mundial de 2026, escenario que elevó su proyección internacional.

La transferencia pondría fin a varios días de incertidumbre. El club griego presentó ofertas rechazadas por el Guadalajara, mientras el entorno del jugador trabajó para acercar las posturas. González no participó en el reciente partido contra Santos; Gabriel Milito explicó que decidió darle tranquilidad porque la negociación le generaba ansiedad y necesitaba futbolistas enfocados en el juego. En Grecia, la “Hormiga” encontrará competencia directa con Ayoub El Kaabi, referente ofensivo del Olympiacos, y la exigencia de un club acostumbrado a pelear por la Superliga y participar en torneos de la UEFA.

El mexicano deberá adaptarse al ritmo europeo y recuperar contundencia, pues no ha marcado durante las primeras cuatro jornadas del Apertura 2026. De concretarse la firma y superar las pruebas médicas, Armando González será el tercer delantero mexicano del Olympiacos, después de Nery Castillo y Alan Pulido. Para Chivas significa una de sus ventas recientes más relevantes; para la “Hormiga”, la oportunidad de transformar su ascenso en la Liga MX en una carrera de impacto en Europa.