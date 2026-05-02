Liguilla Clausura 2026: ¿A qué hora juegan Pumas vs América y Toluca vs Pachuca? Horarios y transmisión de la Ida

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    Liguilla Clausura 2026: ¿A qué hora juegan Pumas vs América y Toluca vs Pachuca? Horarios y transmisión de la Ida
    Toluca inicia los Cuartos de Final del Clausura 2026 con la misión de defender su bicampeonato y confirmar que sigue siendo uno de los rivales más peligrosos de la Liguilla. FOTO: MEXSPORT

El Clásico Capitalino en el Estadio Banorte y el duelo entre Diablos y Tuzos en el Nemesio Diez completan la agenda dominical de la Fiesta Grande de la Liga MX

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX vivirá este domingo una jornada de alto voltaje con dos partidos que pueden marcar el rumbo de los Cuartos de Final: América vs Pumas y Toluca vs Pachuca.

Después de la actividad sabatina, la Fiesta Grande cerrará la Ida con un Clásico Capitalino cargado de historia y con una serie entre dos clubes que llegan separados apenas por un punto en la tabla general.

El primer duelo del domingo será América vs Pumas, programado para las 5 de la tarde, horario del centro de México, en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. El partido podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX, de acuerdo con la programación difundida para la Ida de los Cuartos de Final.

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Pumas llega a esta instancia como líder general del Clausura 2026, luego de cerrar la fase regular con 36 puntos, producto de 10 triunfos, seis empates y una derrota, además de una diferencia de goles de +17.

Los universitarios también firmaron uno de sus mejores torneos cortos al superar su marca histórica de puntos en torneos de 17 jornadas.

América, en cambio, se metió como octavo lugar con 25 unidades, tras una fase regular irregular en la que terminó con siete victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Aunque las Águilas parten desde la posición más baja entre los clasificados, el peso de su plantel y la rivalidad ante Pumas convierten esta serie en una de las más atractivas de los Cuartos de Final.

Además del componente deportivo, el Clásico Capitalino tendrá un operativo especial en la Ciudad de México. Para el encuentro en el Estadio Banorte se contemplan cierres viales, rutas de transporte y un perímetro peatonal controlado desde horas previas, debido a la alta convocatoria esperada para el duelo.

Más tarde, Toluca recibirá a Pachuca a las 7:15 de la noche, horario del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez. Este encuentro también será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX, dentro de la cartelera dominical de la Ida de los Cuartos de Final.

Pachuca llega como cuarto lugar general con 31 puntos, después de una fase regular de nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Los Tuzos cerraron dentro de los primeros cuatro puestos, condición que les permite definir la serie en casa durante el partido de Vuelta.

Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, terminó quinto con 30 unidades, apenas una menos que Pachuca, tras registrar ocho triunfos, seis empates y tres derrotas.

Los Diablos Rojos llegan con una diferencia de goles de +12, incluso superior a la de los Tuzos, pero obligados a pegar primero en casa para viajar con margen al Hidalgo.

La jornada dominical también estará marcada por las bajas de futbolistas convocados a la Selección Mexicana, una situación que ha generado polémica durante la Liguilla debido a la concentración previa rumbo al Mundial 2026.

Con Pumas defendiendo el liderato ante América y Pachuca intentando confirmar su posición frente al bicampeón Toluca, la Liga MX tendrá este domingo dos duelos clave para empezar a perfilar a los semifinalistas del Clausura 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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