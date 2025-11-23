Tigres Femenil derrota 1-0 al América en El Volcán y se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil
Con gol de Diana Ordóñez y marcador global 4-3, las Amazonas conquistaron su séptimo título ante un Estadio Universitario a reventar
Tigres de la UANL Femenil se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras vencer 1-0 al América en la Final de Vuelta disputada este domingo en el Estadio Universitario. Con un global de 4-3, las Amazonas sumaron el séptimo título de su historia, confirmando nuevamente su dominio en el futbol mexicano.
El único gol del encuentro lo firmó Diana Ordóñez al minuto 19, luego de aprovechar un error de Annie Karich, quien intentó retrasar un balón que quedó corto. Ordóñez presionó, robó la pelota y definió con frialdad frente a la portera azulcrema para desatar el rugido del Volcán.
Tras el tanto, Tigres manejó los tiempos y obligó al América a tomar la iniciativa. Con el paso de los minutos y la presión de la final, las Águilas comenzaron a adelantarse, pero no consiguieron capitalizar sus oportunidades.
EL MINUTO A MINUTO DE LA CORONACIÓN
Desde el arranque, la final ofreció emociones fuertes. Al minuto 3, Annia Mejía evitó el primero de Tigres, mientras que al 10 Nancy Antonio lo intentó con un zurdazo que se estrelló en la defensa local. Tigres presionó constantemente y generó peligro en repetidas ocasiones, hasta que al 19’ llegó el gol que definió el título.
El resto de la primera mitad se jugó con alta intensidad. América buscó respuesta, pero la defensa felina y la arquera Ceci Santiago contuvieron cada intento. El árbitro agregó dos minutos y el partido llegó al descanso con Tigres arriba 1-0 en la vuelta y 4-3 en el global.
En el complemento, América estuvo cerca del empate: Nancy Antonio estrelló un disparo en el travesaño al 54’. Sin embargo, la situación se complicó para las Águilas cuando Antonio fue expulsada al 59’ tras una revisión en el VAR por una patada sobre Jenni Hermoso. Con diez en el campo, América apostó por contragolpes y balones detenidos.
Tigres también sufrió en defensa y requirió intervenciones clave: Ceci Santiago evitó el empate al 79’, mientras que Sandra Paños salvó a las locales al 86’, evitando que las Amazonas ampliaran la ventaja. La recta final estuvo marcada por tarjetas y reclamos, además de cambios que buscaron administrar la ventaja.
El árbitro agregó cinco minutos al 90’, pero el esfuerzo americanista no alcanzó y el silbatazo final desató la fiesta auriazul.
LAS AMAZONAS, REINAS INDISCUTIBLES
Con esta victoria, Tigres Femenil reafirma su hegemonía en la Liga MX Femenil y se convierte en el primer equipo con siete campeonatos, consolidando una era dorada construida con experiencia, jerarquía y plantel profundo.
El Estadio Universitario fue testigo de una celebración histórica que confirma nuevamente el poder deportivo y social del proyecto felino en el futbol femenil mexicano.