Tigres Femenil derrota 1-0 al América en El Volcán y se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Tigres de la UANL Femenil se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras vencer 1-0 al América en la Final de Vuelta disputada este domingo en el Estadio Universitario. Con un global de 4-3, las Amazonas sumaron el séptimo título de su historia, confirmando nuevamente su dominio en el futbol mexicano.

El único gol del encuentro lo firmó Diana Ordóñez al minuto 19, luego de aprovechar un error de Annie Karich, quien intentó retrasar un balón que quedó corto. Ordóñez presionó, robó la pelota y definió con frialdad frente a la portera azulcrema para desatar el rugido del Volcán.

Tras el tanto, Tigres manejó los tiempos y obligó al América a tomar la iniciativa. Con el paso de los minutos y la presión de la final, las Águilas comenzaron a adelantarse, pero no consiguieron capitalizar sus oportunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillense Alberto Rodríguez campeón en la Copa Bobby Díaz; podio completo para Coahuila en 15 y menores

EL MINUTO A MINUTO DE LA CORONACIÓN

Desde el arranque, la final ofreció emociones fuertes. Al minuto 3, Annia Mejía evitó el primero de Tigres, mientras que al 10 Nancy Antonio lo intentó con un zurdazo que se estrelló en la defensa local. Tigres presionó constantemente y generó peligro en repetidas ocasiones, hasta que al 19’ llegó el gol que definió el título.

El resto de la primera mitad se jugó con alta intensidad. América buscó respuesta, pero la defensa felina y la arquera Ceci Santiago contuvieron cada intento. El árbitro agregó dos minutos y el partido llegó al descanso con Tigres arriba 1-0 en la vuelta y 4-3 en el global.