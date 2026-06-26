Manchester United va por Gil Mora, la joya mexicana que ya seduce a Europa

El nombre de Gilberto Mora volvió a sacudir el mercado internacional. El mediocampista mexicano de Xolos de Tijuana, una de las grandes apariciones del futbol nacional, estaría en la mira del Manchester United, club que busca adelantarse a otros gigantes de Europa por el fichaje del juvenil tricolor. De acuerdo con reportes internacionales, los Red Devils siguen de cerca al futbolista de 17 años, cuyo crecimiento en Liga MX y con la Selección Mexicana lo ha colocado como uno de los prospectos más atractivos del continente. Su talento, visión de juego y capacidad para asumir responsabilidades a temprana edad han despertado el interés de clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Arsenal.

El caso de Gil Mora tiene un ingrediente especial para el futbol mexicano: su proyección internacional llega en plena Copa del Mundo 2026, donde México juega como anfitrión y el joven futbolista ha ganado reflectores por su convocatoria con el Tri. Incluso, fue considerado como titular ante Chequia, en el cierre de la fase de grupos, una señal de la confianza que Javier Aguirre ha depositado en él. Aunque el Manchester United ya lo tendría en la agenda, el fichaje no sería inmediato. Al ser menor de edad, Mora tendría que esperar a cumplir 18 años para poder concretar un movimiento internacional bajo las normas FIFA.

Mientras tanto, Xolos blindó a su joya con una renovación de contrato por tres años, movimiento que también fortalece la posición del club fronterizo ante una futura negociación. El interés del United aumenta el valor mediático de Mora y confirma que el futbol mexicano vuelve a tener una promesa capaz de generar expectativa en Europa. Para Tijuana, su desarrollo representa una oportunidad histórica; para la Selección Mexicana, una esperanza de renovación; y para la Premier League, un posible fichaje de alto impacto a futuro. Por ahora, Gil Mora sigue en México, pero su nombre ya circula en los escritorios más importantes del Viejo Continente.

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