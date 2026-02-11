Marcelo Flores recibe permiso de la FIFA para jugar con Canadá rumbo al Mundial 2026

La FIFA autorizó el cambio de asociación de Marcelo Flores, permitiéndole representar oficialmente a Canadá en competencias internacionales, incluido el Mundial de la FIFA 2026.

El jugador de Tigres UANL, nacido en Canadá, oficializó su transición tras cumplir con los requisitos del reglamento de elegibilidad de la FIFA, cerrando así su etapa con México y abriendo un nuevo capítulo en su carrera internacional.

La Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA aprobó el trámite de Marcelo Flores, lo que significa que ahora está legalmente habilitado para ser convocado y disputar partidos oficiales con la selección de Canadá.

Esta decisión hace válida su one-time switch de México a Canadá, cerrando cualquier posibilidad de volver a jugar con el Tri.

La aprobación llega en un momento clave, ya que Canadá es co-anfitrión del Mundial 2026 junto a México y Estados Unidos.

Con esta resolución, Flores queda en la lista de futbolistas elegibles para ser llamado por el técnico Jesse Marsch, quien ha manifestado su interés en contar con el jugador en el proceso mundialista.