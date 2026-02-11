Marcelo Flores recibe permiso de la FIFA para jugar con Canadá rumbo al Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El mediocampista deja oficialmente a México y queda habilitado para representar a la selección de la ‘Hoja de Maple’
La FIFA autorizó el cambio de asociación de Marcelo Flores, permitiéndole representar oficialmente a Canadá en competencias internacionales, incluido el Mundial de la FIFA 2026.
El jugador de Tigres UANL, nacido en Canadá, oficializó su transición tras cumplir con los requisitos del reglamento de elegibilidad de la FIFA, cerrando así su etapa con México y abriendo un nuevo capítulo en su carrera internacional.
La Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA aprobó el trámite de Marcelo Flores, lo que significa que ahora está legalmente habilitado para ser convocado y disputar partidos oficiales con la selección de Canadá.
TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez termina 14° en el primer test de Cadillac en Baréin rumbo a la F1 2026
Esta decisión hace válida su one-time switch de México a Canadá, cerrando cualquier posibilidad de volver a jugar con el Tri.
La aprobación llega en un momento clave, ya que Canadá es co-anfitrión del Mundial 2026 junto a México y Estados Unidos.
Con esta resolución, Flores queda en la lista de futbolistas elegibles para ser llamado por el técnico Jesse Marsch, quien ha manifestado su interés en contar con el jugador en el proceso mundialista.
Antes de la aprobación, Flores fue convocado por Canadá para un campamento de preparación y un amistoso ante Guatemala, pero no pudo participar debido a que no había completado el cambio de federación ante la FIFA.
Eso le impidió debutar oficialmente con la selección canadiense hasta contar con la autorización formal.
Marcelo Flores Dorrell (nacido el 1 de octubre de 2003 en Georgetown, Ontario, Canadá) es mediocampista y extremo de Tigres UANL.
Aunque representó a México en categorías juveniles y realizó apariciones con el primer equipo mexicano, al cumplir reglas de elegibilidad de la FIFA pudo solicitar un cambio de asociación para jugar por Canadá una sola vez.
Con la luz verde de la FIFA, Marcelo Flores queda oficialmente habilitado para vestir la camiseta de Canadá y luchar por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Su decisión marca un giro importante en su carrera internacional y representa una pieza clave para el proyecto de la selección canadiense en la competencia más importante del fútbol mundial.