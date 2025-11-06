Mexicano Marcelo Flores aparece en la convocatoria de Canadá para la próxima Fecha FIFA

La Selección de Futbol de Canadá sorprendió este jueves al anunciar la convocatoria de Marcelo Flores para la próxima Fecha FIFA.

El futbolista, actualmente en Tigres UANL, fue considerado por el técnico Jesse Marsch para integrarse al campamento y entrenar con el equipo durante los partidos amistosos de la ventana de noviembre.

Flores nació en Georgetown, Ontario, y cuenta con nacionalidades canadiense, mexicana e inglesa. Aunque ya ha tenido actividad con la Selección Mexicana —incluyendo participaciones con el Tri mayor en amistosos— aún tiene la posibilidad de cambiar de federación de acuerdo con reglamentos de la FIFA, debido a que sus apariciones no fueron en partidos oficiales clasificatorios.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Aguirre es nominado al premio The Best a Entrenador del Año por la FIFA

EL CONTEXTO DE SU ELECCIÓN

Marcelo Flores, formado en las fuerzas básicas del Arsenal y considerado durante años como una de las mayores promesas mexicanas en el extranjero, ha tenido una etapa de adaptación en Tigres UANL.