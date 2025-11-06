Mexicano Marcelo Flores aparece en la convocatoria de Canadá para la próxima Fecha FIFA
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El atacante de Tigres fue incluido por Jesse Marsch en la lista preliminar de la Selección de Futbol de Canadá, lo que reabre el debate sobre su futuro internacional rumbo al Mundial 2026
La Selección de Futbol de Canadá sorprendió este jueves al anunciar la convocatoria de Marcelo Flores para la próxima Fecha FIFA.
El futbolista, actualmente en Tigres UANL, fue considerado por el técnico Jesse Marsch para integrarse al campamento y entrenar con el equipo durante los partidos amistosos de la ventana de noviembre.
Flores nació en Georgetown, Ontario, y cuenta con nacionalidades canadiense, mexicana e inglesa. Aunque ya ha tenido actividad con la Selección Mexicana —incluyendo participaciones con el Tri mayor en amistosos— aún tiene la posibilidad de cambiar de federación de acuerdo con reglamentos de la FIFA, debido a que sus apariciones no fueron en partidos oficiales clasificatorios.
TE PUEDE INTERESAR: Javier Aguirre es nominado al premio The Best a Entrenador del Año por la FIFA
EL CONTEXTO DE SU ELECCIÓN
Marcelo Flores, formado en las fuerzas básicas del Arsenal y considerado durante años como una de las mayores promesas mexicanas en el extranjero, ha tenido una etapa de adaptación en Tigres UANL.
La falta de llamados recientes por parte de Selección Mexicana ha abierto espacio para que Canadá intensifique su interés en integrarlo a su proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo donde será país anfitrión junto a México y Estados Unidos.
Jesse Marsch, estratega canadiense, ha trabajado en un plan de renovación con jugadores jóvenes y perfil internacional, considerando a Flores como una pieza a desarrollar dentro del ciclo mundialista.
Por ahora, su incorporación sería en calidad de observación y entrenamiento, sin compromiso inmediato de minutos oficiales.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÉXICO?
La convocatoria vuelve a encender la discusión en torno al futuro del jugador. México aún podría mantener a Flores en su plan, pero Canadá ofrece una ruta de mayor continuidad y proyección inmediata.
Decisiones como participación en competencias oficiales serán clave para definir su camiseta definitiva.
Con el Mundial 2026 en el horizonte, cada paso que dé el jugador será determinante para su carrera internacional.