Mateo Chávez suma minutos y AZ Alkmaar logra sufrido triunfo en Europa League

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    Mateo Chávez suma minutos y AZ Alkmaar logra sufrido triunfo en Europa League
    Mateo Chávez ingresó al minuto 76 y participó en la victoria 2-1 del AZ Alkmaar sobre Hapoel Be’er Sheva, resultado que significó los primeros tres puntos del equipo neerlandés en la Europa League 2026-2027. FOTO: X

Un penal de Mexx Meerdink permitió al conjunto neerlandés sumar sus primeros tres puntos del torneo; el lateral mexicano ingresó durante la recta final

El mexicano Mateo Chávez volvió a tener minutos en la UEFA Europa League y celebró una victoria necesaria con el AZ Alkmaar, que derrotó 2-1 al Hapoel Be’er Sheva en el AFAS Stadion, durante la segunda jornada de la fase de liga.

El lateral entró en la recta final de un partido que se resolvió desde el punto penal.

Chávez comenzó en el banquillo y saltó al campo al minuto 76 en sustitución de Mees de Wit. Su aparición se produjo cuando el marcador estaba empatado 1-1 y el conjunto neerlandés buscaba recuperar la ventaja.

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El mexicano ocupó el carril izquierdo y disputó los últimos 14 minutos del tiempo reglamentario, además de la compensación.

Apenas un minuto después de su ingreso llegó el tanto decisivo. Mexx Meerdink convirtió un penal al 77’, luego de una falta de Djibril Diop sobre Bendegúz Kovács dentro del área, revisada por el VAR.

El atacante cobró con la pierna izquierda y devolvió la ventaja al equipo local.

Antes, el AZ Alkmaar había abierto el marcador al minuto 49 mediante Peer Koopmeiners, quien definió con un disparo raso tras recibir un pase filtrado de Valdemar Byskov.

La alegría duró poco: Forson Amankwah igualó para el Hapoel Be’er Sheva al 55’, a pase de Zahi Ahmed.

El triunfo representó los primeros tres puntos valiosos del AZ en esta edición de la Europa League.

En su presentación había caído 1-0 contra el Sunderland, duelo en el que Chávez disputó los 90 minutos. En esta ocasión, el lateral ingresó como relevo para disputar el cierre del encuentro.

Para el futbolista mexicano, la participación europea supone otra oportunidad de mantenerse en competencia al más alto nivel mientras busca afianzarse en el futbol de Países Bajos.

El defensor venía de completar todo el encuentro ante Feyenoord en la Eredivisie, aunque su club perdió 2-0.

El canterano de Chivas, de 22 años, sumó así su segunda aparición europea de la campaña, con un triunfo.

El siguiente compromiso continental del AZ Alkmaar está programado para el 22 de octubre, como visitante frente al Ararat-Armenia.

Con el impulso de su primera victoria, Chávez y sus compañeros buscarán dar continuidad a la reacción y escalar posiciones en una fase de liga en la que cada punto cuenta.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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