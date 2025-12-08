Mercedes Roa sufre agresión en el centro de Marsella tras evento de la Kings League

Fútbol
8 diciembre 2025
    Mercedes Roa sufre agresión en el centro de Marsella tras evento de la Kings League
    Las autoridades francesas mantienen abierta la investigación por la agresión ocurrida la madrugada del lunes. FOTO: IG/MERCEDES ROA

Autoridades francesas detuvieron a tres personas y mantienen abierta la investigación, mientras la jugadora recibió atención médica por lesiones leves

La madrugada del lunes 8 de diciembre dejó un episodio de violencia en el centro de Marsella que involucró a la futbolista mexicana Mercedes Roa, integrante de la Kings League y creadora de contenido digital. El hecho ocurrió horas después de un evento deportivo organizado por la Liga Universe, celebrado en el Estadio Velódromo, al que asistieron personalidades del futbol como Zinedine Zidane, Franck Ribéry y Gerard Piqué.

Roa había viajado a la ciudad portuaria para participar en actividades relacionadas con dicho encuentro, que reunió a figuras del deporte y del entretenimiento. Tras la conclusión del evento y una convivencia posterior con jugadores y asistentes, la futbolista continuó la noche junto a un grupo de amigos en el sector de la Ópera, una zona céntrica con bares y movimiento constante durante la madrugada.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y confirmados por fuentes policiales, el incidente se registró alrededor de las 6:00 horas. En ese momento, uno de los acompañantes de Mercedes Roa fue abordado y agredido por un grupo de jóvenes en plena vía pública. Al notar la situación, la jugadora intervino al percatarse de que una de sus amigas estaba siendo golpeada por varias personas.

Testigos citados en los informes policiales señalaron que la confrontación escaló en cuestión de segundos. En el intento por auxiliar a su acompañante, Roa también fue agredida físicamente y resultó con lesiones. La escena fue detectada por operadores de la Central de Vigilancia Urbana, lo que permitió alertar de inmediato a la policía municipal.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y desplegaron un operativo en calles aledañas. Aunque los presuntos agresores intentaron alejarse del sitio, tres de ellos fueron localizados y detenidos minutos después en las inmediaciones del barrio. Las autoridades informaron que los arrestados quedaron a disposición del Ministerio Público francés.

Tras la intervención policial, Mercedes Roa y su amiga fueron atendidas por personal de emergencia y trasladadas en ambulancia de los bomberos a un hospital cercano. Ahí recibieron atención médica por lesiones consideradas leves, aunque permanecieron bajo observación como parte del protocolo.

La Policía Nacional francesa confirmó que el caso se investiga como una agresión con agravantes y que existen varias denuncias formales presentadas por las víctimas. Las diligencias continúan abiertas para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.

El episodio generó reacciones entre seguidores de la Kings League, donde Mercedes Roa ha ganado visibilidad en los últimos meses. Hasta el momento, la futbolista no ha emitido un comunicado oficial, mientras se mantiene a la espera de información sobre su estado de salud y su versión de lo ocurrido.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

