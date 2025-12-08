Mercedes Roa sufre agresión en el centro de Marsella tras evento de la Kings League

La madrugada del lunes 8 de diciembre dejó un episodio de violencia en el centro de Marsella que involucró a la futbolista mexicana Mercedes Roa, integrante de la Kings League y creadora de contenido digital. El hecho ocurrió horas después de un evento deportivo organizado por la Liga Universe, celebrado en el Estadio Velódromo, al que asistieron personalidades del futbol como Zinedine Zidane, Franck Ribéry y Gerard Piqué.

Roa había viajado a la ciudad portuaria para participar en actividades relacionadas con dicho encuentro, que reunió a figuras del deporte y del entretenimiento. Tras la conclusión del evento y una convivencia posterior con jugadores y asistentes, la futbolista continuó la noche junto a un grupo de amigos en el sector de la Ópera, una zona céntrica con bares y movimiento constante durante la madrugada.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y confirmados por fuentes policiales, el incidente se registró alrededor de las 6:00 horas. En ese momento, uno de los acompañantes de Mercedes Roa fue abordado y agredido por un grupo de jóvenes en plena vía pública. Al notar la situación, la jugadora intervino al percatarse de que una de sus amigas estaba siendo golpeada por varias personas.