¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul? Canales de transmisión en México y detalles de la Jornada 11 en CU

Pumas UNAM y Cruz Azul protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde los universitarios buscarán aprovechar la localía ante un conjunto celeste que llega como líder del torneo.

El choque entre dos de los clubes más representativos de la Ciudad de México genera expectativa tanto por la rivalidad capitalina como por la posición que ambos ocupan en la tabla general del campeonato.

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Horario y transmisión en México del Pumas vs Cruz Azul

Para este duelo del sábado 14 de marzo, disputado desde el Olímpico Universitario, el silbatazo es a las 9:10 de la noche y la transmisión va por Canal 5, TUDN y ViX.

El encuentro es considerado uno de los más atractivos de la jornada, ya que enfrenta a dos equipos capitalinos con aspiraciones importantes dentro del campeonato.