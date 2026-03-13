¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul? Canales de transmisión en México y detalles de la Jornada 11 en CU
En el partido más atractivo de esta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto auriazul buscará aprovechar su localía ante una Máquina celeste que llega como líder
Pumas UNAM y Cruz Azul protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde los universitarios buscarán aprovechar la localía ante un conjunto celeste que llega como líder del torneo.
El choque entre dos de los clubes más representativos de la Ciudad de México genera expectativa tanto por la rivalidad capitalina como por la posición que ambos ocupan en la tabla general del campeonato.
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Horario y transmisión en México del Pumas vs Cruz Azul
Para este duelo del sábado 14 de marzo, disputado desde el Olímpico Universitario, el silbatazo es a las 9:10 de la noche y la transmisión va por Canal 5, TUDN y ViX.
El encuentro es considerado uno de los más atractivos de la jornada, ya que enfrenta a dos equipos capitalinos con aspiraciones importantes dentro del campeonato.
Cómo llegan Pumas al partido
El conjunto universitario llega a este compromiso ubicado en el quinto lugar de la tabla del Clausura 2026, peleando por mantenerse dentro de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.
En su partido más reciente de liga, Pumas consiguió una victoria 1-0 ante Necaxa, resultado que le permitió sumar puntos importantes y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.
El equipo auriazul ha mostrado momentos de buen fútbol durante el torneo, aunque también ha tenido algunos altibajos, como la derrota previa ante Toluca, resultado que puso fin a su racha invicta dentro del campeonato.
Ahora, jugando en casa, el equipo universitario intentará aprovechar el apoyo de su afición para frenar a uno de los conjuntos más consistentes del torneo.
Cómo llega Cruz Azul al duelo
La Máquina de Cruz Azul llega a este partido como líder del Clausura 2026, consolidando una campaña sólida durante la primera mitad del torneo.
El conjunto celeste ha mantenido una racha positiva en las últimas jornadas, con victorias consecutivas en la liga, incluyendo triunfos recientes ante Santos Laguna y Monterrey, resultados que le han permitido mantenerse en la cima de la clasificación.
Además, Cruz Azul presume una ofensiva productiva en sus últimos encuentros y una dinámica positiva de resultados, lo que lo convierte en uno de los rivales más complicados del campeonato.
Último antecedente entre Pumas y Cruz Azul
En los antecedentes recientes entre ambos clubes, Cruz Azul ha tenido resultados favorables frente a los universitarios.
Entre los últimos enfrentamientos disputados en el Estadio Olímpico Universitario destaca el triunfo celeste 2-0 en el Apertura 2024, además de otros partidos cerrados entre ambos equipos.
Las estadísticas recientes también muestran que no se han registrado empates en los últimos tres enfrentamientos directos, reflejando lo competitivo que suele ser este duelo entre clubes capitalinos.
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Un partido que puede mover la tabla del Clausura 2026
El duelo entre Pumas y Cruz Azul no solo representa una rivalidad importante dentro del fútbol mexicano, sino que también puede tener impacto directo en la tabla general del torneo.
Mientras Cruz Azul intentará defender el liderato del Clausura 2026, Pumas buscará aprovechar su localía para acercarse a los primeros puestos y consolidarse dentro de la zona de clasificación.
Con dos plantillas competitivas y estilos ofensivos, el encuentro en Ciudad Universitaria promete ser uno de los partidos más intensos y atractivos de la Jornada 11 de la Liga MX.