México 2026: el país que convirtió al Mundial en una historia de tres capítulos

México no sólo será una de las sedes del Mundial 2026. Será el primer país en recibir la Copa del Mundo por tercera ocasión, un hecho que confirma su lugar como uno de los territorios más emblemáticos en la historia del futbol. El país fue anfitrión en 1970, cuando el mundo vio a Pelé y a Brasil levantar la Copa Jules Rimet en el Estadio Azteca. Repitió en 1986, cuando Diego Armando Maradona convirtió el torneo en una obra de arte con Argentina. Ahora, en 2026, México volverá al centro del mapa junto con Estados Unidos y Canadá, en la edición más grande de todos los tiempos. La Copa del Mundo 2026 tendrá 48 selecciones, 104 partidos y tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero para México, esta tercera organización no sólo representa logística o nostalgia, sino legado. El país volverá a demostrar que el Mundial aquí no sólo se organiza: se vive, se canta y se siente.

México 1970: el Mundial de Pelé, Brasil y el futbol a color El primer capítulo mexicano llegó en 1970 y quedó grabado como uno de los Mundiales más estéticos de la historia. Fue la primera Copa disputada fuera de Europa y Sudamérica, y también el torneo en el que Brasil consiguió su tercer campeonato del mundo. La Final se jugó en el Estadio Azteca, donde Brasil venció 4-1 a Italia con una generación encabezada por Pelé. Aquella Canarinha quedó como una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos y se quedó en propiedad con la Copa Jules Rimet. México también dejó huella en casa. El Tricolor avanzó hasta los Cuartos de Final, en una actuación que marcó a una generación de aficionados y reforzó el vínculo emocional del país con la Copa del Mundo.

El dato: México 1970 fue el primer Mundial transmitido a color para una audiencia global. Además, Jairzinho marcó en todos los partidos de Brasil, una rareza histórica para un campeón. Numeralia México 1970: 16 selecciones participaron. 32 partidos se jugaron. 95 goles se anotaron. 10 goles hizo Gerd Müller, máximo goleador. México 1986: el Mundial de Maradona y la segunda Final del Azteca Dieciséis años después, México volvió a tomar el relevo. Colombia había sido elegida originalmente como sede del Mundial 1986, pero renunció por dificultades económicas. Entonces, México entró al rescate y se convirtió en el primer país en organizar dos Copas del Mundo. Aquel torneo tuvo una figura absoluta: Diego Armando Maradona. La “Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo” ante Inglaterra quedaron como dos de las imágenes más famosas en la historia del deporte. La Final volvió a disputarse en el Estadio Azteca. Argentina venció 3-2 a Alemania Federal, con Jorge Burruchaga como autor del gol definitivo. Fue el segundo título mundial de la Albiceleste y el cierre perfecto para una Copa que terminó perteneciendo a Maradona. México, por su parte, volvió a ilusionar a todo el país al alcanzar nuevamente los Cuartos de Final, confirmando que jugar un Mundial en casa tiene una carga especial para la afición mexicana.