México Sub-17 supera a Países Bajos y mantiene vivo el sueño en el Mundial

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró un triunfo vital en el Mundial de la categoría al imponerse 1-0 a Países Bajos, en un encuentro que dominó en la mayor parte del tiempo, aunque se complicó tras la expulsión de Vanessa Paredes al minuto 58.

Desde el inicio, el Tri tomó el control del balón, buscando recuperarse de la derrota inicial ante Corea del Norte. Con jugadoras como Dafne Sánchez y Citlalli Reyes, el equipo mexicano mantuvo la posesión y presionó constantemente en territorio rival. A pesar de generar varias opciones de gol, la escuadra europea logró frenar los intentos más claros. Sánchez y Alexa Martínez se acercaron con tiros que terminaron estrellándose en el arco, pero ninguno logró abrir el marcador en el primer tiempo.

El partido cambió de rumbo cuando Vanessa Paredes recibió una tarjeta roja. La expulsión le dio a Países Bajos el control del balón y obligó a México a replegarse. El equipo europeo estuvo cerca de conseguir un penalti tras una entrada de Citlalli Reyes sobre Liv Pennock, pero tras la revisión en VAR, la árbitra Paula Andrea Fernández decidió no marcar la falta.