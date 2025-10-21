México Sub-17 supera a Países Bajos y mantiene vivo el sueño en el Mundial

Fútbol
/ 21 octubre 2025
    México Sub-17 supera a Países Bajos y mantiene vivo el sueño en el Mundial
    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió una victoria clave de 1-0 ante Países Bajos en el Mundial de la categoría. FOTO: X/MI SELECCIÓN FEMENIL

A pesar de la expulsión de Vanessa Paredes, el equipo mexicano logró dominar gran parte del partido y se apoyó en un gol de Citlalli Reyes para mantenerse con vida en el Grupo B

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró un triunfo vital en el Mundial de la categoría al imponerse 1-0 a Países Bajos, en un encuentro que dominó en la mayor parte del tiempo, aunque se complicó tras la expulsión de Vanessa Paredes al minuto 58.

Desde el inicio, el Tri tomó el control del balón, buscando recuperarse de la derrota inicial ante Corea del Norte. Con jugadoras como Dafne Sánchez y Citlalli Reyes, el equipo mexicano mantuvo la posesión y presionó constantemente en territorio rival. A pesar de generar varias opciones de gol, la escuadra europea logró frenar los intentos más claros. Sánchez y Alexa Martínez se acercaron con tiros que terminaron estrellándose en el arco, pero ninguno logró abrir el marcador en el primer tiempo.

El partido cambió de rumbo cuando Vanessa Paredes recibió una tarjeta roja. La expulsión le dio a Países Bajos el control del balón y obligó a México a replegarse. El equipo europeo estuvo cerca de conseguir un penalti tras una entrada de Citlalli Reyes sobre Liv Pennock, pero tras la revisión en VAR, la árbitra Paula Andrea Fernández decidió no marcar la falta.

A pesar de la presión, México mantuvo la concentración y logró crear una oportunidad definitiva. Fue Citlalli Reyes quien, con un potente disparo desde tres cuartos de cancha, venció a la portera rival y puso el 1-0 definitivo, asegurando los tres puntos para el Tri. Este gol no solo significó la victoria, sino que también devolvió confianza al equipo en un momento crucial del torneo.

Con este resultado, México se ubica en el tercer lugar del Grupo B con tres unidades. El próximo viernes, el Tri enfrentará a Camerún en un partido decisivo para asegurar su pase a la siguiente ronda del Mundial. La actuación del equipo mexicano mostró una capacidad de reacción importante tras la derrota inicial y la expulsión, confirmando que puede competir frente a rivales europeos a pesar de las adversidades.

La victoria pone a la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en una posición favorable, aunque todavía deberá mantener su rendimiento para avanzar en la fase de grupos y mantener vivas las posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

