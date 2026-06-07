Mundial 2026 en México: guía completa del Tri, partidos, sedes y favoritos al título

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y México se alista para vivir mucho más que un torneo de futbol. La Copa del Mundo volverá a territorio nacional con estadios llenos, calles tomadas por aficionados y una ilusión que se repetirá por tercera ocasión en casa: ver al Tricolor competir ante su gente y buscar una actuación histórica. La Selección Mexicana iniciará su camino el 11 de junio ante Sudáfrica, a la 1:00 de la tarde, en el Estadio Ciudad de México, en un duelo con guiño mundialista, pues ambos países ya protagonizaron el partido inaugural de Sudáfrica 2010. Después, el Tri enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio, a las 7:00 de la noche, en el Estadio Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el 24 de junio ante República Checa, también a las 7:00 de la noche, nuevamente en la capital del país. México quedó ubicado en el Grupo A junto con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En caso de terminar como líder de sector, volvería a jugar en el Estadio Ciudad de México en la ronda de Dieciseisavos de Final; si avanza como segundo, su cruce sería ante el segundo lugar del Grupo B.

La lista mexicana incluye a Guillermo Ochoa, José Rangel y Carlos Acevedo en la portería. En defensa aparecen Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Mateo Chávez, César Montes y Johan Vásquez. En el mediocampo figuran Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo. Al ataque están Alexis Vega, Armando González, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y César Huerta. México tendrá tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La capital recibirá cinco partidos, entre ellos México vs Sudáfrica, México vs República Checa, un Dieciseisavos de Final y un Octavos de Final. Guadalajara albergará cuatro juegos, incluido México vs Corea del Sur y el atractivo Uruguay vs España. Monterrey también tendrá cuatro encuentros, entre ellos Túnez vs Japón, duelo marcado como el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales. Para los aficionados de Coahuila, especialmente de Saltillo, el Estadio BBVA será la sede mexicana más cercana. La ruta más directa hacia Guadalupe, Nuevo León, es por carretera, con un trayecto aproximado de 95 kilómetros y alrededor de 1 hora con 15 minutos en auto, sin contar tráfico mundialista. En autobús, la opción es llegar a Monterrey y conectar por transporte urbano, taxi o aplicación. Para el día de partido se recomienda salir con varias horas de anticipación y utilizar Metrorrey Línea 1 hasta Exposición, con conexión peatonal hacia el estadio.

Además del Tri, siete selecciones tendrán base en México durante la Copa del Mundo: México en el CAR de la Ciudad de México; Colombia en Academia Atlas, en Guadalajara; Corea del Sur en Chivas Verde Valle; Sudáfrica en la Universidad del Futbol de Pachuca; Irán en Tijuana; Túnez en El Barrial, en Monterrey; y Uruguay en Cancún. El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y 12 grupos de cuatro equipos. Avanzarán los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros para formar una nueva Ronda de 32. A partir de ahí, todo será eliminación directa. Los Dieciseisavos de Final se jugarán del 28 de junio al 3 de julio; los Octavos, del 4 al 7 de julio; los Cuartos, del 9 al 11; las Semifinales, el 14 y 15; el partido por el tercer lugar, el 18; y la Final, el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, a las 2:00 de la tarde. Entre los partidos más esperados de la fase de grupos destacan Brasil vs Marruecos, Inglaterra vs Croacia, Francia vs Noruega, Uruguay vs España, Colombia vs Portugal, Argentina vs Jordania, Panamá vs Inglaterra y Túnez vs Japón, este último con valor histórico por convertirse en el juego número 1,000 de la Copa del Mundo. La fiesta también tendrá símbolos propios. Las mascotas oficiales serán Maple, un alce que representa a Canadá; Zayu, un jaguar inspirado en México; y Clutch, un águila calva por Estados Unidos. El balón oficial será el adidas Trionda, con colores rojo, verde y azul en referencia a los tres países anfitriones, además de tecnología de balón conectado para apoyar decisiones arbitrales y jugadas de fuera de lugar. En México, los partidos del Tricolor podrán verse por televisión abierta a través de Televisa y TV Azteca, con señales como Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. TUDN tendrá cobertura por cable, mientras que ViX será una plataforma clave en streaming para seguir los 104 partidos. Azteca Deportes En Vivo también transmitirá los encuentros correspondientes a TV Azteca.

Entre los favoritos al título aparecen Argentina, Francia, Brasil, España, Inglaterra, Portugal, Alemania, Países Bajos, Uruguay y Bélgica, de acuerdo con tendencias de apuestas, rankings, análisis especializados y conversación digital. En contraste, Italia volverá a ser una de las grandes ausencias, tras quedar fuera por tercera edición consecutiva luego de caer en la repesca europea ante Bosnia y Herzegovina.