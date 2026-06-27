Mundial 2026: Inglaterra y Croacia avanzan; Ghana queda en suspenso

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    Mundial 2026: Inglaterra y Croacia avanzan; Ghana queda en suspenso
    Inglaterra avanzó como líder del Grupo L tras vencer a Panamá en el Mundial 2026. FOTOS: EFE

Inglaterra venció a Panamá y Croacia derrotó a Ghana para mover la tabla del Grupo L y definir clasificados a 16avos

La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a cerrar capítulos y el Grupo L entregó una de las definiciones más intensas del torneo.

Inglaterra hizo valer su jerarquía al imponerse 2-0 sobre Panamá, mientras que Croacia derrotó 2-1 a Ghana en un resultado que modificó por completo el orden de la clasificación y confirmó a los europeos como dos de los invitados a los dieciseisavos de final.

En Nueva Jersey, los dirigidos por Thomas Tuchel tuvieron paciencia para romper el orden defensivo panameño.

Después de una primera mitad cerrada, Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 62 y apenas cinco minutos más tarde Harry Kane sentenció el encuentro con el 2-0 definitivo.

Inglaterra administró la ventaja hasta el silbatazo final para asegurar el liderato del Grupo L con siete unidades y consolidarse como uno de los equipos más sólidos de la primera ronda.

Al mismo tiempo, en Filadelfia, Croacia disputó una auténtica final ante Ghana. Petar Sučić adelantó a los balcánicos con un potente disparo desde fuera del área, pero el conjunto africano respondió en el complemento con el empate de Derrick Luckassen, validado tras una larga revisión del VAR.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Nikola Vlašić apareció al minuto 83 para empujar un balón tras un tiro de esquina cobrado por Luka Modrić y darle a Croacia una victoria de oro por 2-1.

Con estos resultados, Inglaterra terminó como líder del Grupo L con siete puntos, seguida por Croacia con seis.

Ghana cayó al tercer puesto con cuatro unidades, mientras que Panamá se despidió del torneo sin sumar. Aunque los africanos perdieron la posibilidad de avanzar de manera directa, aún conservan opciones de clasificarse como uno de los mejores terceros, dependiendo de los resultados que se registren en los grupos restantes.

El movimiento en la tabla también impacta el cuadro de los dieciseisavos de final.

Inglaterra avanzó como primer lugar y ahora espera conocer al mejor tercer lugar que le corresponda por reglamento, mientras que Croacia aseguró el segundo puesto y enfrentará al sublíder del Grupo K, cuya definición también se disputa este sábado.

Ghana deberá aguardar para conocer si su cosecha le alcanza para mantenerse entre los ocho mejores terceros del Mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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