Partido México vs Portugal está en riesgo; Federación Portuguesa de Futbol analiza viajar al país

El partido amistoso entre México y Portugal, programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Banorte, se encuentra bajo revisión y podría no llevarse a cabo, luego de que la Federación Portuguesa de Futbol manifestó su preocupación por la situación de seguridad que se vive actualmente en territorio mexicano.

A través de un comunicado oficial difundido en su sitio web, el organismo rector del futbol en Portugal informó que mantiene un seguimiento cercano a los acontecimientos recientes registrados en México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. En el documento, la federación europea explicó que los hechos han derivado en una evaluación constante de las condiciones relacionadas con el viaje de su selección nacional.

El encuentro forma parte de la preparación del combinado portugués rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes. Sin embargo, el contexto actual ha llevado a las autoridades deportivas lusas a replantear la viabilidad del desplazamiento de su delegación para disputar el compromiso en la capital del país.