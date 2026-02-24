Partido México vs Portugal está en riesgo; Federación Portuguesa de Futbol analiza viajar al país
El partido amistoso programado para el 28 de marzo se encuentra bajo evaluación, luego de que autoridades portuguesas señalaran preocupaciones por la situación de seguridad en el país
El partido amistoso entre México y Portugal, programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Banorte, se encuentra bajo revisión y podría no llevarse a cabo, luego de que la Federación Portuguesa de Futbol manifestó su preocupación por la situación de seguridad que se vive actualmente en territorio mexicano.
A través de un comunicado oficial difundido en su sitio web, el organismo rector del futbol en Portugal informó que mantiene un seguimiento cercano a los acontecimientos recientes registrados en México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. En el documento, la federación europea explicó que los hechos han derivado en una evaluación constante de las condiciones relacionadas con el viaje de su selección nacional.
El encuentro forma parte de la preparación del combinado portugués rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes. Sin embargo, el contexto actual ha llevado a las autoridades deportivas lusas a replantear la viabilidad del desplazamiento de su delegación para disputar el compromiso en la capital del país.
En el comunicado, la Federación Portuguesa de Futbol señaló que cualquier determinación sobre la realización del partido será tomada en coordinación con su gobierno, así como con la Federación Mexicana de Futbol, con quien, afirmaron, mantienen comunicación permanente.
La seguridad de los futbolistas, cuerpo técnico, personal de apoyo y aficionados fue destacada como el principal criterio en la toma de decisiones. Bajo esta premisa, la federación europea indicó que continuará evaluando el entorno antes de confirmar su participación en el encuentro amistoso ante la selección mexicana.
El posible duelo ha generado expectativa entre la afición nacional debido a la posibilidad de ver en acción al delantero portugués Cristiano Ronaldo en suelo mexicano. Incluso, durante la etapa de preventa, los boletos disponibles se agotaron rápidamente a través de la plataforma encargada de la distribución de entradas, lo que anticipaba una alta asistencia al inmueble.
Hasta el momento, no existe una decisión definitiva sobre la cancelación del compromiso. Tanto autoridades deportivas como gubernamentales continúan en diálogo para definir si existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de todas las partes involucradas en el evento.
Se espera que en los próximos días se emita una postura oficial que confirme si el partido amistoso entre México y Portugal se mantiene en el calendario o si será suspendido ante el contexto actual. Mientras tanto, el futuro del encuentro permanece sujeto a la evolución de la situación y a los análisis que realicen las instancias correspondientes.