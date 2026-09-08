Obed Vargas vuelve con Atlético: ¿tendrá minutos ante Liverpool en Champions?

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    Obed Vargas vuelve con Atlético: ¿tendrá minutos ante Liverpool en Champions?
    Obed Vargas integra la convocatoria del Atlético de Madrid para visitar Anfield, donde buscará sumar minutos ante Liverpool en la Champions League. FOTO: ESPECIAL

Tras cuatro partidos fuera de las listas de Simeone, el mexicano recibe una oportunidad para recuperar terreno en el equipo rojiblanco

Obed Vargas vuelve a tener una oportunidad con el Atlético de Madrid y el escenario será Anfield. Diego Simeone incluyó al mediocampista mexicano en la convocatoria para visitar al Liverpool este miércoles, en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-2027.

El encuentro comenzará a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y representa una nueva puerta para el futbolista de 21 años.

Su presencia en la lista confirma que está considerado para el compromiso, aunque no garantiza que sea titular ni que tenga minutos frente al conjunto inglés.

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La noticia cobra relevancia después de que Vargas quedara fuera de las primeras cuatro convocatorias del Atlético en la temporada.

Su regreso llega en medio de la incertidumbre sobre su continuidad, tras un cierre del mercado español en el que no se concretó su salida pese al interés de otros clubes.

Desde su incorporación procedente del Seattle Sounders, el mexicano acumuló 13 partidos y 750 minutos en sus primeros meses.

Ahora busca recuperar espacio en un mediocampo con alternativas como Koke, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Morten Hjulmand, también incluidos para viajar a Inglaterra.

Para Obed, el desafío será transformar este llamado en participación y aprovechar cualquier oportunidad que le conceda Simeone.

La competencia interna obliga al mexicano a responder en los entrenamientos mientras espera una ocasión para mostrar su capacidad en una noche de máxima exigencia.

El Atlético afrontará el estreno europeo sin Alexander Sorloth, lesionado, Arnau Ortiz, suspendido. Julián Álvarez y Jonathan David sí aparecen entre las opciones ofensivas de una expedición de 24 futbolistas que intentará comenzar con puntos fuera de casa ante el Liverpool de Andoni Iraola.

Los rojiblancos llegan después de perder 3-0 ante el Athletic Club, resultado que elevó la necesidad de corregir desatenciones. En Anfield deberán sostener la concentración y encontrar respuestas ante un rival que buscará imponer condiciones como local al iniciar el torneo.

La atención mexicana estará puesta en Vargas: volver a la convocatoria es el primer paso; el siguiente será convencer a Simeone de darle entrada.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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