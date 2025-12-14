Ochoa brilla y rescata el empate: AEL Limassol iguala sin goles ante Olympiakos Nicosia

Fútbol
/ 14 diciembre 2025
    Ochoa brilla y rescata el empate: AEL Limassol iguala sin goles ante Olympiakos Nicosia
    Guillermo Ochoa fue la figura del partido al mantener su arco en cero y sostener el empate del AEL Limassol ante Olympiakos Nicosia en la Liga de Chipre. FOTO: X

Guillermo Ochoa fue figura en el empate 0-0 del AEL Limassol ante Olympiakos Nicosia, en un partido marcado por expulsiones y una sólida actuación del portero mexicano

El AEL Limassol sumó un punto importante como visitante tras empatar 0-0 ante el Olympiakos Nicosia, en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Primera División de Chipre, encuentro en el que Guillermo Ochoa se convirtió en el gran protagonista al mantener su arco en cero con intervenciones determinantes.

Desde los primeros minutos, el partido se presentó cerrado y con escasas opciones claras de gol.

Olympiakos Nicosia intentó imponer condiciones en casa, pero se encontró con un AEL ordenado en zona defensiva y con un Ochoa atento bajo los tres postes, resolviendo con seguridad cada aproximación rival.

TE PUEDE INTERESAR: Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther

El desarrollo del encuentro tomó un giro importante en la segunda mitad, cuando el conjunto local se quedó con dos hombres menos, tras las expulsiones de Revaz Injgia y Stefanos Charalampous.

Con superioridad numérica, el AEL Limassol adelantó líneas y buscó el gol del triunfo, aunque la falta de contundencia le impidió capitalizar la ventaja.

Una de las opciones más claras para el conjunto visitante llegó en los pies de Luther Singh, cuyo remate fue despejado sobre la línea por la zaga del Olympiakos, evitando la caída del arco local y manteniendo el empate.

Pese a jugar con nueve hombres, Olympiakos Nicosia no renunció al ataque y generó peligro en los minutos finales.

Fue entonces cuando Guillermo Ochoa volvió a aparecer, destacando con atajadas decisivas, incluyendo un desvío a tiro de esquina que evitó el gol y aseguró la portería imbatida.

Con este resultado, el guardameta mexicano sumó su tercera portería a cero en 11 partidos con el AEL Limassol y ayudó a su equipo a extender a cinco partidos su racha sin derrota, consolidándose en la zona media de la tabla y mostrando crecimiento en el torneo.

El empate refuerza el buen momento del AEL Limassol y confirma el impacto de Ochoa en el futbol chipriota, donde continúa siendo un referente bajo el arco y pieza clave en el objetivo del club de seguir escalando posiciones en la temporada.

Temas


Futbol
resultados

Personajes


Guillermo Ochoa

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

