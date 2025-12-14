Ochoa brilla y rescata el empate: AEL Limassol iguala sin goles ante Olympiakos Nicosia

El AEL Limassol sumó un punto importante como visitante tras empatar 0-0 ante el Olympiakos Nicosia, en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Primera División de Chipre, encuentro en el que Guillermo Ochoa se convirtió en el gran protagonista al mantener su arco en cero con intervenciones determinantes.

Desde los primeros minutos, el partido se presentó cerrado y con escasas opciones claras de gol.

Olympiakos Nicosia intentó imponer condiciones en casa, pero se encontró con un AEL ordenado en zona defensiva y con un Ochoa atento bajo los tres postes, resolviendo con seguridad cada aproximación rival.

El desarrollo del encuentro tomó un giro importante en la segunda mitad, cuando el conjunto local se quedó con dos hombres menos, tras las expulsiones de Revaz Injgia y Stefanos Charalampous.

Con superioridad numérica, el AEL Limassol adelantó líneas y buscó el gol del triunfo, aunque la falta de contundencia le impidió capitalizar la ventaja.

Una de las opciones más claras para el conjunto visitante llegó en los pies de Luther Singh, cuyo remate fue despejado sobre la línea por la zaga del Olympiakos, evitando la caída del arco local y manteniendo el empate.