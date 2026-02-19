Portugal sustituye a España y enfrentará a Chile en Puebla rumbo al Mundial 2026

La Selección Chilena de Futbol cerró un acuerdo para disputar un partido amistoso de alto perfil contra Portugal, que sirve como preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que se cayeran las negociaciones para enfrentar a España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile acordó el duelo con la selección portuguesa, que contará con figuras destacadas como Cristiano Ronaldo, según informó el medio La Tercera.

El partido aún requiere la firma final del contrato, trámite que se espera se concrete en las próximas horas.

Este compromiso surge después de que se diera un “portazo” a la propuesta de España para enfrentar a La Roja el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la preparación mundialista.