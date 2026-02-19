Portugal sustituye a España y enfrentará a Chile en Puebla rumbo al Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Luego de que Chile rechazara el amistoso ante España, la selección lusitana será el nuevo rival internacional en el Estadio Cuauhtémoc
La Selección Chilena de Futbol cerró un acuerdo para disputar un partido amistoso de alto perfil contra Portugal, que sirve como preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que se cayeran las negociaciones para enfrentar a España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
La Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile acordó el duelo con la selección portuguesa, que contará con figuras destacadas como Cristiano Ronaldo, según informó el medio La Tercera.
El partido aún requiere la firma final del contrato, trámite que se espera se concrete en las próximas horas.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Hormiga’ González rechaza oferta del CSKA de Moscú y se queda en Chivas
Este compromiso surge después de que se diera un “portazo” a la propuesta de España para enfrentar a La Roja el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la preparación mundialista.
Autoridades de Puebla y representantes de España confirmaron inicialmente el amistoso, pero fuentes posteriores señalaron que nunca estuvo completamente concretado y que las diferencias económicas y de calendario impidieron su realización.
El choque frente a Portugal representa una alternativa de alto nivel para Chile a días del inicio de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Aunque la selección chilena no logró clasificar al certamen, el duelo será clave para mantener ritmo competitivo y medir fuerzas ante un combinado europeo de jerarquía.
La confirmación oficial del partido ante Portugal llegaría en breve, completando así el calendario de compromisos de la Roja antes del calendario internacional de junio.