Martín Varini nuevo técnico de Necaxa; Pedro Caixinha llega a Juárez

El panorama de la Liga MX comienzaría a tomar forma de cara al Clausura 2026 con movimientos importantes en los banquillos de varios equipos. En Aguascalientes, Necaxa confirmó que Martín Varini será su nuevo director técnico tras la salida de Fernando Gago, quien no logró clasificar al equipo a la Liguilla del Apertura 2025. La incorporación de Varini se concretará en los próximos días, según fuentes cercanas al club, y se espera que se una de inmediato a los trabajos de pretemporada para preparar al equipo para el próximo torneo.

Varini, de 34 años, dejó de dirigir a Bravos de Juárez el pasado sábado 29 de noviembre, luego de que su equipo fuera eliminado en los Cuartos de Final por Toluca con un marcador global de 2-1.

Durante su paso por la frontera, el estratega uruguayo dirigió 40 partidos oficiales, con 15 victorias, 11 empates y 14 derrotas, registrando 61 goles a favor y 67 en contra, para una productividad de 1.4 puntos por partido. En el Apertura 2025, logró llevar a Juárez hasta la Liguilla tras eliminar a Pachuca en el Play In, mientras que en el Clausura 2025 también alcanzó la fase final, siendo eliminado por Pumas.

La salida de Varini de Juárez abre paso a la llegada de Pedro Caixinha, quien ha aceptado incorporarse como nuevo técnico de los fronterizos por los próximos dos años, a falta del anuncio oficial. El estratega portugués regresa a México tras su doble etapa en Santos Laguna, donde consiguió el título de Clausura 2015, una Copa MX y un Campeón de Campeones. También dirigió a Cruz Azul, con el que llegó a la Final del 2018 ante América.

Caixinha, quien comenzó su carrera en el fútbol juvenil de Desp. Beja S19 y más tarde dirigió clubes en Brasil, Portugal, Qatar, Escocia, Arabia Saudita y Argentina, acumula 566 partidos como entrenador profesional, con 232 victorias, 157 empates y 177 derrotas, promediando 1.51 puntos por partido. Su experiencia internacional y nacional será clave para los Bravos, que buscan retomar la consistencia tras el cierre de temporada reciente.

Con la fecha de inicio del Clausura 2026 programada para el 12 de enero, tanto Varini como Caixinha deberán integrarse rápidamente a sus nuevos proyectos para definir planteles y estrategias, en un movimiento que promete cambiar la dinámica de ambos equipos y del torneo mexicano.

Con información de Récord