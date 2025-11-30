Martín Varini nuevo técnico de Necaxa; Pedro Caixinha llega a Juárez

Fútbol
/ 30 noviembre 2025
    Martín Varini nuevo técnico de Necaxa; Pedro Caixinha llega a Juárez
    Martín Varini deja Juárez para dirigir a Necaxa, mientras que Pedro Caixinha será el nuevo técnico de los fronterizos. FOTOS: ESPECIAL

Ambos entrenadores comenzarían la pretemporada en enero, con la misión de preparar a sus equipos para los primeros puestos de la Liga MX

El panorama de la Liga MX comienzaría a tomar forma de cara al Clausura 2026 con movimientos importantes en los banquillos de varios equipos. En Aguascalientes, Necaxa confirmó que Martín Varini será su nuevo director técnico tras la salida de Fernando Gago, quien no logró clasificar al equipo a la Liguilla del Apertura 2025. La incorporación de Varini se concretará en los próximos días, según fuentes cercanas al club, y se espera que se una de inmediato a los trabajos de pretemporada para preparar al equipo para el próximo torneo.

Varini, de 34 años, dejó de dirigir a Bravos de Juárez el pasado sábado 29 de noviembre, luego de que su equipo fuera eliminado en los Cuartos de Final por Toluca con un marcador global de 2-1.

TE PUEDE INTERESAR: AZ Alkmaar pierde ante Twente, pero Mateo Chávez mantiene eficacia

Durante su paso por la frontera, el estratega uruguayo dirigió 40 partidos oficiales, con 15 victorias, 11 empates y 14 derrotas, registrando 61 goles a favor y 67 en contra, para una productividad de 1.4 puntos por partido. En el Apertura 2025, logró llevar a Juárez hasta la Liguilla tras eliminar a Pachuca en el Play In, mientras que en el Clausura 2025 también alcanzó la fase final, siendo eliminado por Pumas.

La salida de Varini de Juárez abre paso a la llegada de Pedro Caixinha, quien ha aceptado incorporarse como nuevo técnico de los fronterizos por los próximos dos años, a falta del anuncio oficial. El estratega portugués regresa a México tras su doble etapa en Santos Laguna, donde consiguió el título de Clausura 2015, una Copa MX y un Campeón de Campeones. También dirigió a Cruz Azul, con el que llegó a la Final del 2018 ante América.

Caixinha, quien comenzó su carrera en el fútbol juvenil de Desp. Beja S19 y más tarde dirigió clubes en Brasil, Portugal, Qatar, Escocia, Arabia Saudita y Argentina, acumula 566 partidos como entrenador profesional, con 232 victorias, 157 empates y 177 derrotas, promediando 1.51 puntos por partido. Su experiencia internacional y nacional será clave para los Bravos, que buscan retomar la consistencia tras el cierre de temporada reciente.

Con la fecha de inicio del Clausura 2026 programada para el 12 de enero, tanto Varini como Caixinha deberán integrarse rápidamente a sus nuevos proyectos para definir planteles y estrategias, en un movimiento que promete cambiar la dinámica de ambos equipos y del torneo mexicano.

Con información de Récord

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Aguascalientes

Organizaciones


Necaxa
Liga MX
Juárez FC

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la vida pública -luego de elegir el retiro tras su sexenio- con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’.

AMLO reaparece y presenta su nuevo libro ‘Grandeza’
Los bosques que unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se transformaron en una zona de guerra invadida por minas terrestres ocultas en las montañas y explosivos artesanales.

Narco provocó la peor temporada de incendios en la última década
Cada vez es más común ver a menores de edad formar parte del crimen organizado o en policías comunitarias, como especies de autodefensas.

Recluta narco a jóvenes como carne de cañón a través de las redes sociales
Germán Berterame celebra el gol en tiempo agregado que selló la clasificación de Rayados.

Con gol de Berterame, Rayados apaga la reacción del América y avanza a Semifinales
Con la reforma de 2024, Morena y aliados eliminaron los organismos autónomos bajo la premisa de generar ahorros.

Quitan contrapesos para ahorrar pesitos... gastando millones en proyectos insignia
El duelo ante FC Juárez terminó sin goles, pero con el global a favor de los Diablos.

Toluca elimina a FC Juárez y se instala en la Semifinal del Apertura 2025
Palabras. El diputado aseguró que busca proteger a su hijo y a su nieta de declaraciones que —afirma— revictimizan a ambos en televisión.

¿No soportó? Sergio Mayer emprende acciones legales contraFerka y Linet Puente por comentarios en reality show

Los Tigres lograron la remontada con un 5-0 sobre los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario, resultado que revirtió el marcador global y les aseguró su lugar en las Semifinales.

Tigres destroza a Xolos con un 5-0 y firma la remontada rumbo a Semifinales