Tigres vs Toluca abre una Jornada 3 de alto voltaje en el Clausura 2026

El Clausura 2026 continúa su marcha y la Jornada 3 se pone en marcha con un duelo de alto voltaje entre Tigres y Toluca, además de otros dos encuentros atractivos protagonizados por Chivas y Cruz Azul, que buscarán confirmar su buen arranque de torneo. Tigres y Toluca se enfrentan, en punto de las 7 de la noche, sobre la cancha del Estadio Universitario, en el partido que abre oficialmente la tercera fecha del campeonato. La transmisión del encuentro será por FOX, FOX One y Azteca 7, además de sus respectivas plataformas digitales. El conjunto felino llega a este compromiso con tres puntos tras las primeras dos jornadas del Clausura 2026.

Tigres debutó con victoria, pero en la Jornada 2 sufrió un revés por 1-0 ante Pumas, resultado que lo obliga a hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la parte alta de la tabla. El equipo dirigido por Guido Pizarro buscará mayor contundencia ofensiva y solidez defensiva frente a un rival que conoce bien. Del otro lado, Toluca atraviesa un arranque ideal de torneo. Los Diablos Rojos, actuales bicampeones de la Liga MX, suman dos triunfos en dos partidos, incluido un 3-1 ante Santos Laguna, resultados que los tienen como líderes generales con seis unidades. El choque ante Tigres revive además la final del Apertura 2025, donde el conjunto escarlata se coronó campeón, por lo que el ingrediente de revancha añade un atractivo extra al encuentro . Otros duelos destacados de la Jornada 3 En el Estadio Akron, Chivas recibe a Querétaro este sábado a las 5:07 de la tarde, con transmisión exclusiva por Amazon Prime Video.

El Rebaño Sagrado ha tenido un inicio perfecto en el Clausura 2026, con dos victorias en dos jornadas, portería en cero y un funcionamiento sólido que lo mantiene en la parte alta de la clasificación. Querétaro, en contraste, busca sumar puntos tras un arranque irregular y cortar su mala racha como visitante . Más tarde, Cruz Azul se mide ante Puebla a las 9 de la noche, en duelo programado en el Estadio Cuauhtémoc, donde la Máquina funge como local. El encuentro podrá verse por TUDN, ViX Premium y televisión abierta. El conjunto celeste llega motivado luego de vencer 2-0 al Atlas en la jornada anterior, mientras que Puebla intentará aprovechar la localía administrativa para sumar puntos y mejorar su posición en la tabla .