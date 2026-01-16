Tigres vs Toluca abre una Jornada 3 de alto voltaje en el Clausura 2026

Fútbol
/ 16 enero 2026
    Tigres vs Toluca abre una Jornada 3 de alto voltaje en el Clausura 2026
    Tigres y Toluca vuelven a verse las caras en el Clausura 2026, en una reedición de la final del Apertura 2025 que definió al campeón de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

El duelo entre felinos y Diablos inaugura la fecha, misma que también incluye los choques de Chivas ante Querétaro y Cruz Azul frente a Puebla

El Clausura 2026 continúa su marcha y la Jornada 3 se pone en marcha con un duelo de alto voltaje entre Tigres y Toluca, además de otros dos encuentros atractivos protagonizados por Chivas y Cruz Azul, que buscarán confirmar su buen arranque de torneo.

Tigres y Toluca se enfrentan, en punto de las 7 de la noche, sobre la cancha del Estadio Universitario, en el partido que abre oficialmente la tercera fecha del campeonato.

La transmisión del encuentro será por FOX, FOX One y Azteca 7, además de sus respectivas plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez debuta al volante del Cadillac en shakedown en Silverstone rumbo a la F1 2026

El conjunto felino llega a este compromiso con tres puntos tras las primeras dos jornadas del Clausura 2026.

Tigres debutó con victoria, pero en la Jornada 2 sufrió un revés por 1-0 ante Pumas, resultado que lo obliga a hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la parte alta de la tabla.

El equipo dirigido por Guido Pizarro buscará mayor contundencia ofensiva y solidez defensiva frente a un rival que conoce bien.

Del otro lado, Toluca atraviesa un arranque ideal de torneo. Los Diablos Rojos, actuales bicampeones de la Liga MX, suman dos triunfos en dos partidos, incluido un 3-1 ante Santos Laguna, resultados que los tienen como líderes generales con seis unidades.

El choque ante Tigres revive además la final del Apertura 2025, donde el conjunto escarlata se coronó campeón, por lo que el ingrediente de revancha añade un atractivo extra al encuentro .

Otros duelos destacados de la Jornada 3

En el Estadio Akron, Chivas recibe a Querétaro este sábado a las 5:07 de la tarde, con transmisión exclusiva por Amazon Prime Video.

El Rebaño Sagrado ha tenido un inicio perfecto en el Clausura 2026, con dos victorias en dos jornadas, portería en cero y un funcionamiento sólido que lo mantiene en la parte alta de la clasificación.

Querétaro, en contraste, busca sumar puntos tras un arranque irregular y cortar su mala racha como visitante .

Más tarde, Cruz Azul se mide ante Puebla a las 9 de la noche, en duelo programado en el Estadio Cuauhtémoc, donde la Máquina funge como local.

El encuentro podrá verse por TUDN, ViX Premium y televisión abierta.

El conjunto celeste llega motivado luego de vencer 2-0 al Atlas en la jornada anterior, mientras que Puebla intentará aprovechar la localía administrativa para sumar puntos y mejorar su posición en la tabla .

Con estos encuentros, la Jornada 3 del Clausura 2026 promete emociones desde el primer silbatazo, con duelos clave que pueden empezar a marcar tendencias en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Tigres UANL
Liga MX
Toluca FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

