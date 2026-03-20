Pumas UNAM asegura a Keylor Navas: El portero costarricense firma renovación contractual para 2027

La novela llegó a su fin. Keylor Navas y Pumas alcanzaron un acuerdo para la renovación del guardameta costarricense, una de las piezas más importantes del equipo auriazul en la temporada 2025-26. Ambas partes cerraron la negociación tras varios días de incertidumbre, luego de que una primera oferta no había dejado satisfecho al exarquero del Real Madrid y del PSG. Con este movimiento, el conjunto universitario asegura la permanencia de un futbolista que se convirtió rápidamente en referente dentro y fuera de la cancha. La extensión dejará a Navas ligado con Pumas hasta junio de 2027, un paso importante para darle estabilidad al proyecto deportivo del club en la Liga MX.

La renovación de Keylor Navas con Pumas también representa un golpe de autoridad de la directiva, que logra retener a uno de los porteros más mediáticos y determinantes del futbol mexicano.

En semanas recientes, el costarricense fue vinculado con otros destinos, incluido Inter Miami, mientras seguían abiertas las conversaciones para definir su futuro. Finalmente, el deseo del arquero de continuar en México y el interés del club por mantenerlo como líder del vestidor terminaron por inclinar la balanza. Desde su llegada en el Apertura 2025, Navas tuvo impacto inmediato. Meses atrás que se volvió figura y alma del equipo; registros estadísticos lo muestran con actividad constante tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026. Su presencia ha sido clave para que Pumas compita por puestos importantes y llegue con mejores sensaciones al cierre del torneo.

La noticia cae además en un momento importante para los universitarios, justo antes de una nueva jornada del Clausura 2026, en la que Pumas busca mantenerse en la pelea dentro de la tabla general. Con Keylor Navas renovado, el cuadro del Pedregal no solo conserva experiencia internacional bajo los tres postes, sino que manda un mensaje de ambición de cara al futuro inmediato.

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