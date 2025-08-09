Raúl Jiménez marca golazo en triunfo del Fulham sobre Eintracht Frankfurt

El delantero mexicano Raúl Jiménez se destacó este 9 de agosto de 2025 al anotar un espectacular gol de tiro libre en la victoria 1-0 del Fulham sobre el Eintracht Frankfurt en un partido amistoso disputado en Craven Cottage.

La jugada, que se dio al minuto 35, dejó sin opciones al portero del equipo alemán, Kevin Trapp, y dio al conjunto inglés la ventaja que mantendría hasta el final del encuentro.

Este gol llega en un momento importante para Jiménez, quien regresa a las canchas tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

