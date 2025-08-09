Raúl Jiménez marca golazo en triunfo del Fulham sobre Eintracht Frankfurt
El ‘Lobo de Tepeji’ mostró su gran nivel al anotar de tiro libre en la victoria 1-0 de los Cottagers
El delantero mexicano Raúl Jiménez se destacó este 9 de agosto de 2025 al anotar un espectacular gol de tiro libre en la victoria 1-0 del Fulham sobre el Eintracht Frankfurt en un partido amistoso disputado en Craven Cottage.
La jugada, que se dio al minuto 35, dejó sin opciones al portero del equipo alemán, Kevin Trapp, y dio al conjunto inglés la ventaja que mantendría hasta el final del encuentro.
Este gol llega en un momento importante para Jiménez, quien regresa a las canchas tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.
Además, el tanto reafirma el buen nivel del delantero, quien ha comenzado a destacar como especialista en los tiros libres, una faceta que también ha demostrado en sus últimos compromisos con el Tri.
El técnico del Fulham, Marco Silva, expresó su satisfacción por el desempeño de su equipo y destacó la importancia de este tipo de victorias en la preparación para la nueva temporada de la Premier League, que iniciará para los “Cottagers” el 16 de agosto contra Brighton.
Con Raúl Jiménez en buena forma, las expectativas para el club inglés son altas de cara al próximo campeonato.