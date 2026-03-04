Raúl Jiménez sale de cambio en la derrota del Fulham ante el West Ham en la Premier League

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue titular y disputó 60 minutos en la derrota del Fulham 0-1 ante el West Ham United, en duelo correspondiente a la jornada 29 de la Premier League disputado en el estadio Craven Cottage, en Londres.

El atacante mexicano arrancó en el once inicial del conjunto dirigido por Marco Silva y participó como referencia ofensiva durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, el Fulham no logró concretar las oportunidades generadas y terminó cediendo ante su rival en un partido cerrado y de pocas anotaciones.

