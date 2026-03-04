Raúl Jiménez sale de cambio en la derrota del Fulham ante el West Ham en la Premier League

/ 4 marzo 2026
    Raúl Jiménez sale de cambio en la derrota del Fulham ante el West Ham en la Premier League
    Raúl Jiménez arrancó como titular con el Fulham y jugó 60 minutos en la derrota 0-1 frente al West Ham en partido correspondiente a la Premier League de Inglaterra. FOTO: X

El delantero mexicano inició como titular en la jornada de la Premier League, pero el conjunto londinense cayó 0-1 en Craven Cottage, donde el atacante tricolor disputó una hora de juego

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue titular y disputó 60 minutos en la derrota del Fulham 0-1 ante el West Ham United, en duelo correspondiente a la jornada 29 de la Premier League disputado en el estadio Craven Cottage, en Londres.

El atacante mexicano arrancó en el once inicial del conjunto dirigido por Marco Silva y participó como referencia ofensiva durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, el Fulham no logró concretar las oportunidades generadas y terminó cediendo ante su rival en un partido cerrado y de pocas anotaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Álex Padilla no 'salva' al Athletic de Bilbao de caer ante Real Sociedad y ser eliminados de la Copa del Rey

Durante el primer tiempo, los locales tuvieron mayor posesión del balón y generaron algunas aproximaciones al arco rival, aunque carecieron de contundencia frente al marco defendido por los Hammers.

Jiménez intentó asociarse con los mediocampistas y presionar la salida rival, pero la defensa visitante logró neutralizar gran parte del peligro.

Para la segunda mitad, el estratega del Fulham decidió mover su ataque y Raúl Jiménez fue sustituido al minuto 60, dejando su lugar al brasileño Rodrigo Muniz en busca de mayor profundidad ofensiva.

El partido terminó inclinándose a favor del West Ham cuando Crysencio Summerville marcó el único gol del encuentro al minuto 65, aprovechando un descuido defensivo para definir y darle tres puntos valiosos a su equipo.

Pese a que el Fulham intentó reaccionar en la recta final del compromiso, el conjunto londinense no logró romper la resistencia defensiva del West Ham y terminó cayendo por la mínima diferencia ante su afición.

Con este resultado, el equipo de Raúl Jiménez dejó escapar puntos importantes en casa en la recta final del campeonato inglés, mientras que el West Ham sumó una victoria clave que le permite respirar en la lucha por mejorar su posición en la tabla de la Premier League.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

