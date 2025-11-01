Rayados y Tigres empatan en un Clásico Regio que dejó más preguntas que respuestas
Monterrey se adelantó con un penal convertido por Sergio Canales, pero Ángel Correa igualó para los felinos
Los Rayados de Monterrey y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León repartieron unidades al empatar 1-1 en el Clásico Regio, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025, en el Gigante de Acero. El marcador refleja la paridad que ambos equipos han mostrado durante la temporada y deja a cada uno con trabajo pendiente de cara a la recta final del torneo.
El partido inició con un ritmo alto y dominio alternado. Los primeros avisos llegaron por parte de Tigres, con un disparo de Ozziel Herrera que se estrelló en el poste. Monterrey respondió con intentos aéreos de Sergio Ramos y Lucas Ocampos, controlados por el arquero Nahuel Guzmán y la defensa universitaria.
El juego se inclinó momentáneamente al minuto 32, cuando Jorge Rodríguez fue expulsado por una falta sobre Ángel Correa, dejando a Monterrey con diez jugadores. A pesar de la desventaja, los locales se adelantaron antes del descanso gracias a un penal sobre Germán Berterame, que Sergio Canales convirtió con disparo al poste derecho.
En la segunda mitad, el ingreso de André-Pierre Gignac modificó la dinámica de Tigres, y aunque tuvo un remate de cabeza que contuvo Esteban Andrada, la igualdad llegó al minuto 67. Ángel Correa aprovechó un centro de Juan Brunetta para vencer a Andrada y marcar el 1-1 definitivo. El resto del partido estuvo marcado por interrupciones, faltas tácticas y sustituciones estratégicas, con Monterrey reforzando su medio campo y Tigres controlando la posesión hasta el final.
El resultado mantiene a ambos equipos entre los primeros lugares de la tabla, pero les impide acercarse al líder general.
En otro partido de la jornada, Toluca visitó a Atlas en el Estadio Jalisco y terminó con un empate sin goles. Los Diablos Rojos generaron varias llegadas, incluyendo acciones de Nicolás Castro y un cabezazo de Bruno Méndez, pero Camilo Vargas se mantuvo sólido en la portería. Atlas respondió con un par de aproximaciones, destacando un remate de tacón de Djuka que detuvo Luis García.
El empate deja a Toluca con la obligación de ganar en la última jornada para mejorar su posición en la tabla, mientras que Atlas cierra la temporada con cuatro partidos consecutivos sin perder y mantiene opciones de clasificación. El portero colombiano Camilo Vargas igualó el récord histórico de porterías imbatibles del club, alcanzando la cifra de Javier Vargas, consolidándose como una de las figuras defensivas del torneo.