Rayados y Tigres empatan en un Clásico Regio que dejó más preguntas que respuestas

Los Rayados de Monterrey y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León repartieron unidades al empatar 1-1 en el Clásico Regio, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025, en el Gigante de Acero. El marcador refleja la paridad que ambos equipos han mostrado durante la temporada y deja a cada uno con trabajo pendiente de cara a la recta final del torneo.

El partido inició con un ritmo alto y dominio alternado. Los primeros avisos llegaron por parte de Tigres, con un disparo de Ozziel Herrera que se estrelló en el poste. Monterrey respondió con intentos aéreos de Sergio Ramos y Lucas Ocampos, controlados por el arquero Nahuel Guzmán y la defensa universitaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¡¿Por una infidelidad?! Confirman ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole

El juego se inclinó momentáneamente al minuto 32, cuando Jorge Rodríguez fue expulsado por una falta sobre Ángel Correa, dejando a Monterrey con diez jugadores. A pesar de la desventaja, los locales se adelantaron antes del descanso gracias a un penal sobre Germán Berterame, que Sergio Canales convirtió con disparo al poste derecho.