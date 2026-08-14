¡Regreso de héroe! Raúl Jiménez anota en su debut y salva al Wolves en la Championship

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    ¡Regreso de héroe! Raúl Jiménez anota en su debut y salva al Wolves en la Championship
    Raúl Jiménez celebró su regreso al Wolverhampton con un gol agónico desde los 11 pasos. FOTO: X/WOLVES

El delantero mexicano ingresó de cambio y convirtió al 90+3 el penal que aseguró el empate 2-2 ante Blackburn Rovers en Molineux

El regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton tuvo un desenlace soñado. El delantero mexicano apareció en tiempo de compensación, convirtió un penal y rescató el empate 2-2 ante Blackburn Rovers, en el arranque de la Championship 2026-2027.

Jiménez comenzó en la banca, pues César Peixoto aún administra su condición física tras el Mundial.

Desde ahí observó cómo los Wolves tomaron ventaja al minuto 18: Fer López encontró a Marshall Munetsi y el mediocampista definió para encender a los 30 mil 984 aficionados.

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Blackburn respondió. Sean McLoughlin igualó al 27 con un cabezazo tras el centro de Ryoya Morishita, y Andri Gudjohnsen completó la remontada al 48, al culminar una jugada de Morishita y Oladapo Afolayan.

El 1-2 silenció el estadio y puso contra las cuerdas al favorito para volver a la Premier League.

Entonces llegó el momento esperado. Al 60’, Raúl sustituyó a Mateus Mané y volvió a vestir el oro y negro en un partido oficial por primera vez desde 2023.

La grada lo recibió con el “Sí, Señor” de su primera etapa, mientras el mexicano se instaló en el área para darle profundidad a un Wolves que tenía el balón, pero no hallaba espacios.

Jiménez avisó con un tiro libre al 71, bloqueado por la barrera. Blackburn resistió y parecía llevarse los tres puntos, hasta que al 92’ Ryan Alebiosu interceptó el balón con la mano.

La acción generó polémica porque las repeticiones sugirieron que el contacto pudo ocurrir fuera del área, pero el árbitro Farai Hallam sostuvo la pena máxima.

Raúl tomó la pelota y asumió la responsabilidad. Al 93’ engañó al portero Balazs Toth y desató la locura en Molineux.

Su nombre volvió a retumbar mientras celebraba el primer gol de su segunda etapa con el club.

El empate dejó tareas para Wolverhampton, pero también una certeza: su histórico número nueve conserva el temple para aparecer bajo máxima presión.

Jiménez, autor de 57 goles en 166 partidos durante su primer ciclo, inició la misión del ascenso como mejor sabe hacerlo: marcando y salvando a los Wolves.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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