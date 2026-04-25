Resultado América vs. Atlas: Las Águilas entran a Liguilla como octavo tras derrota en el Clausura 2026

El cierre de la fase regular del Clausura 2026 dejó un golpe directo en la mesa de la Liga MX: Atlas derrotó 1-0 al América en el Estadio Banorte y se convirtió en el último invitado a la Liguilla, mientras que las Águilas, pese al tropiezo, lograron avanzar como octavo lugar a la Fiesta Grande. El duelo tenía aroma de eliminación directa. América llegaba con la posibilidad de meterse a la Liguilla con un triunfo o empate, mientras que Atlas necesitaba ganar para rebasar a los azulcremas en la tabla general y asegurar su boleto sin depender de otros marcadores. La presión terminó inclinándose del lado rojinegro, que resistió en los momentos clave y encontró el golpe que silenció al inmueble capitalino.

El partido fue cerrado desde el arranque. América intentó imponer condiciones con posesión y empuje, pero Atlas respondió con orden defensivo, presión en zonas medias y un Camilo Vargas determinante. La jugada que pudo cambiar el trámite llegó en el primer tiempo, cuando las Águilas fallaron un penal, cobrado por Raphael Veiga, y dejaron escapar una oportunidad de oro para tomar ventaja en casa. Atlas entendió que su boleto dependía de un detalle y lo encontró en el complemento. Con el 1-0 de Alfonso González, los Zorros no solo dieron uno de los resultados más importantes de la Jornada 17, sino que transformaron por completo el acomodo de la zona baja de clasificación. El triunfo rojinegro los metió de lleno entre los ocho mejores del torneo y dejó a América con el pase asegurado, pero en la posición más comprometida para iniciar los Cuartos de Final.

Para el equipo de André Jardine, la derrota llega en un momento delicado. América cerró la fase regular con una caída ante un rival directo, perdió margen en la tabla y ahora deberá encarar la Liguilla desde el octavo puesto, lo que lo obliga a enfrentar a uno de los clubes mejor sembrados, ante el ahora superlíder Pumas, y a cerrar cualquier serie fuera de casa. La buena noticia para los azulcremas fue el regreso de Henry Martín, quien entró en el segundo tiempo y fue recibido por la afición como una pieza clave rumbo a la fase final. Su reaparición le da a Jardine una variante importante en ataque, aunque el equipo quedó obligado a mejorar en contundencia tras dejar ir puntos decisivos en el cierre del calendario regular. Del lado rojinegro, Atlas firmó una noche de carácter. El equipo llegó al Estadio Banorte con la obligación de ganar, resistió la presión del América y terminó llevándose el resultado que necesitaba para entrar a la Liguilla. Los Zorros pasaron de estar contra la pared a convertirse en el último clasificado del Clausura 2026.

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