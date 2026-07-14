Saltillo Soccer anuncia a Antonio Nerio como nuevo vicepresidente del club

Saltillo Soccer F.C. anunció el nombramiento de Antonio Nerio Maltos como nuevo vicepresidente de la institución, en una decisión que forma parte del proceso de fortalecimiento administrativo y deportivo del club de cara a su nueva etapa en la Liga Premier. Nerio Maltos ha estado vinculado con la organización desde 2022 como socio y copropietario del equipo. Ahora, con su incorporación formal a la vicepresidencia, tendrá una participación más activa en la toma de decisiones estratégicas y en el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento de la llamada “Doble S”.

El anuncio fue dado a conocer a través de las redes sociales oficiales del club, donde se destacó la importancia de consolidar la estructura institucional tras el reciente éxito deportivo conseguido con la obtención del campeonato de la Zona B de la Liga TDP y el ascenso a la Liga Premier. La llegada de Antonio Nerio a este cargo se produce en un momento clave para la organización, que trabaja en la planeación de la próxima temporada. Entre los objetivos se encuentran el fortalecimiento del plantel, la mejora de la infraestructura y la consolidación de un proyecto competitivo en una categoría de mayor exigencia.

Además de su experiencia en el ámbito empresarial, Nerio Maltos cuenta con trayectoria en la administración pública de Coahuila. Entre sus responsabilidades anteriores destaca su paso como Director de Infraestructura y Obra Pública del municipio de Saltillo. Con esta incorporación, Saltillo Soccer busca reforzar su estructura directiva y respaldar el crecimiento del club en su nueva etapa dentro del futbol profesional mexicano.

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