Saltillo Soccer recibe a Club Calor en el Olímpico: fecha, hora y dónde verlo

Luego de una contundente victoria en su más reciente compromiso, Saltillo Soccer regresa a casa para enfrentar a Club Calor en actividad de la Jornada 27 de la Liga TDP, en un duelo clave para mantenerse en la parte alta de la tabla. El conjunto saltillense llega motivado tras imponerse 5-1 en el clásico coahuilense ante T-Rex, resultado que reafirmó su capacidad ofensiva. En ese encuentro, Braulio Ordóñez fue la figura al marcar tres goles, mientras que Edwin Rodríguez aportó un doblete y tuvo presencia en el mediocampo, consolidándose como piezas importantes en el funcionamiento del equipo.

De cara a este compromiso, Saltillo Soccer presenta números sólidos: 56 puntos en 24 partidos, con 17 victorias, 3 empates y apenas 4 derrotas, además de una ofensiva que ha marcado 78 goles y una defensiva que ha permitido 28. Estos registros lo colocan como uno de los equipos más constantes del torneo.

Por su parte, Club Calor llega con 34 puntos tras 26 encuentros disputados, con una marca de 9 triunfos, 5 empates y 12 derrotas. Aunque su producción ofensiva suma 54 goles, su defensiva ha permitido 59, un aspecto que podría ser determinante ante el ritmo que suele imponer el conjunto local. El partido se disputará este sábado 28 de marzo a las 16:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de la señal de Multimedios Canal 6.3. Saltillo Soccer buscará aprovechar la localía y el impulso anímico de su última victoria para imponer condiciones desde el inicio, mientras que Club Calor intentará equilibrar el trámite del partido y sorprender como visitante en un duelo que promete intensidad en la recta final de la temporada.

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