Santos Femenil visita a San Luis: busca reaccionar ante una ofensiva encendida

Santos Laguna Femenil buscará recuperar terreno en el Apertura 2026 cuando visite al Atlético de San Luis este domingo, en la Jornada 7 de la Liga BBVA Femenil. Las Guerreras afrontan una salida exigente ante un rival que encadena tres victorias y ha encontrado una importante fortaleza en su ataque. El conjunto de la Comarca Lagunera llega después de perder 3-0 frente a Tigres en el Estadio Universitario.

Ese resultado frenó el impulso de la victoria por 1-0 sobre Atlante y dejó a las albiverdes con seis puntos, producto de dos triunfos y cuatro derrotas en seis encuentros. Antes de esta jornada, Santos aparece en el séptimo lugar del Grupo A. Sus números reflejan el principal desafío: ha marcado seis goles y recibido 14, para una diferencia de menos ocho. Mejorar la protección de su área y aprovechar las oportunidades será fundamental para competir en territorio potosino. Atlético de San Luis presenta un panorama distinto. Las dirigidas por Ignacio Quintana cerraron la sexta fecha con 12 unidades, cuatro victorias y dos descalabros, ubicadas en el tercer puesto del Grupo B. Además, acumulan 17 tantos a favor y 11 en contra, una producción ofensiva que pondrá a prueba a la defensa visitante. Las potosinas vienen de derrotar 2-0 a Necaxa en Aguascalientes, resultado que se sumó al 5-2 sobre Puebla y al 6-1 frente al Atlas. En esos tres compromisos anotaron 13 goles y permitieron únicamente tres, una racha que explica la dificultad del reto para las laguneras. La venezolana Enyerliannys Higuera es la principal referencia ofensiva de San Luis, con ocho anotaciones. Rebeca Contreras aporta cuatro y Daniela Delgado suma dos.

Contener esa variedad de opciones será una de las tareas centrales de Santos, que necesita reducir los espacios cerca de su portería. Para las Guerreras, sumar permitiría recuperar confianza antes de recibir a Cruz Azul en la Jornada 8. Después tendrán otra visita, ahora frente a Pachuca, por lo que el compromiso de este domingo representa una oportunidad para mejorar su posición y evitar que la distancia respecto a sus rivales de grupo siga creciendo. El orden defensivo será clave para mantener sus opciones en ese partido.