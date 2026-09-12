Santos vs Juárez: duelo de urgencias en Torreón; horario y dónde verlo

Santos Laguna recibirá a FC Juárez este domingo en el Estadio Corona de Torreón, con una urgencia compartida: conseguir su primera victoria del Apertura 2026. El encuentro de la Jornada 8 de la Liga MX comenzará a las 7 de la noche. La Liga MX recorrió una hora el silbatazo inicial, previsto originalmente para las 6 de la tarde. Los boletos adquiridos conservan su validez. En México, el duelo podrá seguirse por ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium, además de la transmisión gratuita en el canal de Layvtime en YouTube.

El regreso a la Comarca Lagunera representa una oportunidad para el equipo de Renato Paiva, que ocupa el penúltimo lugar y acumula siete jornadas sin ganar. Los Guerreros suman un punto, producto del empate sin goles ante Tigres, y seis derrotas que han reducido su margen de reacción. Santos viene de caer 1-0 frente a Cruz Azul, un resultado que prolongó su crisis y volvió a dejarlo sin marcar. En siete compromisos registra cuatro goles a favor y 12 en contra: necesita mejorar la producción ofensiva sin perder el orden que le permita sostener una ventaja. Para Paiva, enfrentar al último de la clasificación aumenta la exigencia de responder ante su afición. El conjunto albiverde tiene la posibilidad de tomar distancia de un rival directo en el fondo, aunque su propio rendimiento impide considerar sencillo el compromiso.

Juárez llegará al Corona después de perder 2-0 contra Pachuca, con anotaciones de Salomón Rondón y Alan Bautista. Los Bravos ocupan el último puesto, todavía sin puntos, después de siete derrotas consecutivas en la Liga MX. El balance fronterizo muestra tres tantos anotados y 21 recibidos, una diferencia de menos 18 que explica la profundidad de su mal arranque. Corregir los espacios defensivos será fundamental ante unos Guerreros obligados a buscar el arco contrario desde casa. El cruce reúne a dos equipos que necesitan una victoria para cambiar el ánimo y comenzar a reconstruir su torneo. Para Santos, aprovechar la localía es importante antes de visitar a Toluca en la siguiente jornada: dejar escapar otra oportunidad aumentaría la presión sobre el proyecto de Paiva.