Sergio Ramos dejará a Rayados para presentarse en los Latin Grammy 2025

Fútbol
/ 11 noviembre 2025
    Sergio Ramos dejará a Rayados para presentarse en los Latin Grammy 2025
    Ramos presentará los Latin Grammy 2025 mientras afianza su faceta como cantante. FOTO: ESPECIAL

El defensa español aprovechará la pausa por Fecha FIFA para ser anfitrión en la gala musical, mientras avanza en su nueva faceta como cantante

Sergio Ramos, defensa del Rayados de Monterrey, será uno de los presentadores de la ceremonia de los Latin Grammy 2025, evento que se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas.

La noticia fue confirmada por la propia organización del evento, que ha buscado integrar figuras deportivas con presencia mediática global.

El español se ausentará temporalmente de la institución regiomontana durante la pausa de la Liga MX, sin afectar compromisos directos con el equipo, aunque sí marcando un momento significativo en su carrera fuera del futbol.

TE PUEDE INTERESAR: México Sub 17 avanza de milagro al Mundial gracias al Fair Play y enfrentará a Argentina

SERGIO RAMOS SE SUMA AL ESPECTÁCULO

La invitación a Ramos llega en un momento donde su nombre continúa siendo uno de los más reconocidos del balompié mundial.

Su participación como presentador forma parte del esfuerzo por conectar la gala musical con audiencias deportivas y globales.

Si bien no dejará al club de forma definitiva, el viaje y las actividades relacionadas con el evento implicarán una breve ausencia en los trabajos de Rayados durante la pausa competitiva.

SU FACETA COMO CANTANTE

La aparición de Ramos en los Latin Grammy no será sólo como celebridad invitada. Desde agosto de 2025 dio un paso firme hacia la música con el lanzamiento de su sencillo “Cibeles”, producido por Ovy on the Drums, donde mezcla tintes de flamenco, pop y ritmos latinos.

La canción, inspirada en su despedida del Real Madrid y en una carga emocional personal, marcó el inicio de una carrera musical que ha sorprendido a propios y extraños.

Aunque en años anteriores ya se le había escuchado participar en grabaciones simbólicas, como himnos o colaboraciones menores, “Cibeles” representó su debut formal como artista.

Las plataformas digitales y redes sociales lo han recibido con respuestas divididas, pero de amplio alcance mediático, posicionando su figura más allá del terreno de juego.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

