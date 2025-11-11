Sergio Ramos dejará a Rayados para presentarse en los Latin Grammy 2025

Sergio Ramos, defensa del Rayados de Monterrey, será uno de los presentadores de la ceremonia de los Latin Grammy 2025, evento que se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas.

La noticia fue confirmada por la propia organización del evento, que ha buscado integrar figuras deportivas con presencia mediática global.

El español se ausentará temporalmente de la institución regiomontana durante la pausa de la Liga MX, sin afectar compromisos directos con el equipo, aunque sí marcando un momento significativo en su carrera fuera del futbol.

SERGIO RAMOS SE SUMA AL ESPECTÁCULO

La invitación a Ramos llega en un momento donde su nombre continúa siendo uno de los más reconocidos del balompié mundial.