Southampton elimina al Fulham de Raúl Jiménez y avanza a Cuartos de Final de la FA Cup

El Fulham del mexicano Raúl Jiménez quedó eliminado de la FA Cup 2025-2026 tras caer por marcador de 1-0 ante el Southampton en la quinta ronda del torneo, en un duelo disputado en Craven Cottage y que se resolvió dramáticamente en el tiempo agregado. El encuentro fue cerrado durante gran parte del tiempo reglamentario, con pocas ocasiones claras y con ambos equipos neutralizándose en el mediocampo. Fulham tuvo mayor posesión del balón, pero careció de contundencia frente al arco rival, mientras que Southampton apostó por un planteamiento ordenado y por aprovechar cualquier error defensivo.

La jugada decisiva llegó en los minutos finales. Cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, el defensor Joachim Andersen cometió una falta dentro del área sobre Finn Azaz. El árbitro no dudó en señalar el penal y Ross Stewart, que había ingresado desde el banquillo, se encargó de ejecutar desde los once pasos para marcar el 1-0 al minuto 91 y darle el pase a los Saints a los cuartos de final. Por su parte, Raúl Jiménez inició el partido en el banquillo y fue utilizado por el técnico Marco Silva en la recta final del encuentro. El delantero mexicano ingresó de cambio cuando el equipo buscaba el empate, pero el tiempo no fue suficiente para generar peligro y evitar la eliminación del conjunto londinense.

Con este resultado, Southampton, equipo de la Championship, protagonizó una de las sorpresas de la ronda al eliminar a un club de la Premier League y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo más antiguo del futbol inglés. Fulham, en cambio, queda fuera de la FA Cup y ahora deberá concentrar sus esfuerzos en la recta final de la temporada en la liga inglesa.

