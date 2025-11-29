Tigres destroza a Xolos con un 5-0 y firma la remontada rumbo a Semifinales

Los Tigres consumaron una remontada amplia al superar 5-0 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario, resultado que les permitió revertir el 5-3 global y asegurar su lugar en las Semifinales del torneo. El equipo de casa llevó el peso del partido desde el arranque y logró desarticular a un conjunto fronterizo que nunca encontró forma de responder.

El primer aviso llegó temprano. Al minuto cinco, Juan Brunetta ganó un balón aéreo frente al arco visitante tras una prolongación de André-Pierre Gignac, acción que marcó la tendencia del encuentro: dominio local y resistencia limitada de la zaga tijuanense.

La ventaja se abrió al minuto 15. Nicolás Ibáñez conectó un cabezazo dentro del área tras un servicio desde la banda derecha, poniendo a los universitarios en ruta hacia la remontada. La presión continuó y, al 30’, el árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz señaló un penalti por un contacto de Christian Blanco sobre Juan Pablo Correa. Brunetta ejecutó y, pese a la estirada de Toño Rodríguez, colocó el 2-0.