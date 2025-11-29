Tigres destroza a Xolos con un 5-0 y firma la remontada rumbo a Semifinales
Con goles de Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez, Ozziel Herrera y Jesús Angulo “Vigón”, el equipo local dominó el duelo y dejó sin respuesta al cuadro fronterizo
Los Tigres consumaron una remontada amplia al superar 5-0 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario, resultado que les permitió revertir el 5-3 global y asegurar su lugar en las Semifinales del torneo. El equipo de casa llevó el peso del partido desde el arranque y logró desarticular a un conjunto fronterizo que nunca encontró forma de responder.
El primer aviso llegó temprano. Al minuto cinco, Juan Brunetta ganó un balón aéreo frente al arco visitante tras una prolongación de André-Pierre Gignac, acción que marcó la tendencia del encuentro: dominio local y resistencia limitada de la zaga tijuanense.
La ventaja se abrió al minuto 15. Nicolás Ibáñez conectó un cabezazo dentro del área tras un servicio desde la banda derecha, poniendo a los universitarios en ruta hacia la remontada. La presión continuó y, al 30’, el árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz señaló un penalti por un contacto de Christian Blanco sobre Juan Pablo Correa. Brunetta ejecutó y, pese a la estirada de Toño Rodríguez, colocó el 2-0.
Los locales mantuvieron el control e hicieron retroceder a Tijuana, que apenas pasaba de medio campo. Antes del descanso cayó el tanto que modificó por completo la eliminatoria. Ibáñez ganó un balón por arriba, asistió a Brunetta y éste respondió nuevamente de cabeza para el 3-0, marcador que encendió al estadio.
En la segunda mitad el guion no cambió. Una nueva falta dentro del área —esta vez de Pablo Ortiz sobre Diego Lainez— derivó en otro penalti señalado por el Gato Ortiz al minuto 66. Ozziel Herrera cobró, pero Rodríguez contuvo el disparo, prolongando por unos minutos la esperanza visitante.
Sin embargo, la respuesta de Tijuana nunca llegó. Al 74’, Herrera encontró un rebote en el área y conectó de cabeza para el 4-0. A esas alturas, la serie estaba totalmente cargada para los universitarios, que administraron los minutos finales.
Ya en el tiempo agregado, Jesús Angulo “Vigón” cerró la cuenta con una definición de palomita tras un centro desde la derecha, dejando el marcador final en 5-0.
El cierre del encuentro tuvo un momento tenso con un conato de bronca que no escaló. Con el resultado asegurado, Tigres se instaló en Semifinales y ahora espera rival, que podría ser Monterrey si Chivas supera a Cruz Azul en su duelo pendiente.