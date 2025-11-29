Cruz Azul vs Chivas: horario, canal y lo que está en juego en la Vuelta de Cuartos del Apertura 2025
La serie llega igualada 0-0, con ventaja celeste por posición en la tabla, mientras el conjunto tapatío está obligado a ganar para seguir en la Liguilla
El Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde Cruz Azul y Chivas cierren su serie de Cuartos de Final del Apertura 2025, luego de un primer encuentro sin goles en el Estadio Akron que dejó el desenlace abierto. La eliminatoria llega con la ventaja para los celestes por su posición en la tabla, mientras que el conjunto tapatío está obligado a obtener una victoria para seguir con vida en la Liguilla.
El juego de Ida mantuvo el marcador en ceros pese a que ambos equipos generaron oportunidades para tomar ventaja. En los primeros minutos, Chivas logró aproximaciones que exigieron a Andrés Gudiño, quien intervino para impedir el gol local. Con el paso del tiempo, Cruz Azul adelantó líneas e impidió que el cuadro rojiblanco pudiera tener salidas cómodas, provocando que gran parte del duelo se disputara en medio campo.
Durante el complemento, Raúl Rangel respondió cuando Cruz Azul llegó con peligro, evitando que los cementeros se adelantaran en el marcador. La falta de precisión en los últimos toques fue una constante en ambas áreas, lo que terminó por definir un encuentro sin anotaciones, pese a los intentos por romper el orden defensivo del rival.
La jugada más cercana al gol llegó en tiempo agregado. Miguel Gómez apareció sin marca en el segundo poste después de un centro de Daniel Aguirre, pero su remate careció de fuerza y permitió que Cruz Azul mantuviera el empate. Esa acción se convirtió en la última oportunidad clara del duelo antes del silbatazo final.
Con el marcador global 0-0, Cruz Azul tiene la ventaja por su mejor posición en la tabla, por lo que cualquier empate en Ciudad Universitaria le permitirá avanzar a Semifinales. En contraste, Chivas necesita ganar para continuar en el torneo y evitar que su participación termine en esta fase.
Ambos equipos llegan con la necesidad de ajustar detalles tras un primer capítulo en el que ninguno pudo imponer condiciones en el último tercio. Cruz Azul buscará aprovechar el criterio de desempate y mantener el control del partido, mientras que Chivas deberá encontrar claridad ofensiva que no logró tener en el Akron.
El encuentro se disputará este 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario y podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN y ViX. Será el último duelo por definir en los Cuartos de Final del Apertura 2025, en una serie que quedó abierta después de un primer juego sin goles y con ambos equipos dejando todo pendiente para el cierre en la capital del país.