Cruz Azul vs Chivas: horario, canal y lo que está en juego en la Vuelta de Cuartos del Apertura 2025

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde Cruz Azul y Chivas cierren su serie de Cuartos de Final del Apertura 2025, luego de un primer encuentro sin goles en el Estadio Akron que dejó el desenlace abierto. La eliminatoria llega con la ventaja para los celestes por su posición en la tabla, mientras que el conjunto tapatío está obligado a obtener una victoria para seguir con vida en la Liguilla.

El juego de Ida mantuvo el marcador en ceros pese a que ambos equipos generaron oportunidades para tomar ventaja. En los primeros minutos, Chivas logró aproximaciones que exigieron a Andrés Gudiño, quien intervino para impedir el gol local. Con el paso del tiempo, Cruz Azul adelantó líneas e impidió que el cuadro rojiblanco pudiera tener salidas cómodas, provocando que gran parte del duelo se disputara en medio campo.

TE PUEDE INTERESAR: Auténticos Tigres recuperan la corona de la ONEFA con triunfo 33-30 sobre Borregos Monterrey

Durante el complemento, Raúl Rangel respondió cuando Cruz Azul llegó con peligro, evitando que los cementeros se adelantaran en el marcador. La falta de precisión en los últimos toques fue una constante en ambas áreas, lo que terminó por definir un encuentro sin anotaciones, pese a los intentos por romper el orden defensivo del rival.