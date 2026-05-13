¿Titular en su sexto Mundial? El plan de la Selección Mexicana con Memo Ochoa para el arranque de 2026

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    ¿Titular en su sexto Mundial? El plan de la Selección Mexicana con Memo Ochoa para el arranque de 2026
    Guillermo Ochoa busca disputar su sexto Mundial y podría iniciar como titular con México en el partido inaugural de 2026. FOTO: AP

El veterano portero ya trabaja en el CAR bajo la mirada de Javier Aguirre y podría abrir con el Tri ante Sudáfrica en el Estadio Banorte

Guillermo Ochoa vuelve a estar en el centro de la conversación de la Selección Mexicana. A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el guardameta del AEL Limassol ya se integró a la concentración del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento, donde trabaja bajo la observación directa de Javier Aguirre con el objetivo de ganarse un lugar en la lista final y, quizá, en el once titular del partido inaugural.

De acuerdo con ESPN, Ochoa acapara miradas dentro del campamento mexicano y su presencia abre la puerta a un escenario de alto impacto: que el histórico arquero sea titular en el debut de México ante Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

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¿Por qué Ochoa podría ser titular con México?

La posibilidad de ver a Guillermo Ochoa bajo los tres postes no sólo responde a su trayectoria, sino también al peso específico que mantiene dentro del vestidor.

Javier Aguirre ha valorado públicamente su experiencia, serenidad y manejo de grupo, factores que podrían inclinar la balanza en una competencia donde también aparecen nombres como Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo.

Aunque en meses anteriores surgieron versiones de que Ochoa asumiría un rol de apoyo y no necesariamente de titular, su llamado a la concentración mundialista reactivó la disputa interna por la portería.

El propio guardameta ha dejado claro que no pierde la esperanza de estar en la convocatoria definitiva y que todavía se siente capaz de aportar al equipo nacional.

Ochoa va por su sexto Mundial con la Selección Mexicana

Si Guillermo Ochoa entra en la lista final de México, disputaría su sexta Copa del Mundo, una marca histórica para el futbol mexicano y una cifra reservada para muy pocos jugadores a nivel internacional.

El portero ha estado en procesos mundialistas desde Alemania 2006 y firmó actuaciones memorables en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El duelo ante Sudáfrica tendría una carga simbólica especial: México abrirá el Mundial en casa, en un estadio que hará historia como sede inaugural por tercera ocasión, y Ochoa podría hacerlo como uno de los rostros más reconocibles del Tricolor en las últimas dos décadas.

Por ahora, Aguirre tendrá la última palabra. La lista final de 26 jugadores deberá quedar definida antes del inicio del torneo, pero la presencia de Ochoa en el CAR confirma que el histórico guardameta sigue vivo en la pelea por un lugar estelar en el Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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