Toluca jugará la Ida de Semifinales sin Alexis Vega por lesión

El Toluca aseguró su lugar en las Semifinales del Apertura 2025 tras superar a FC Juárez, pero el avance llegó acompañado de una preocupación relevante: la ausencia de su capitán Alexis Vega, quien sigue en rehabilitación y no estará disponible para el primer duelo ante Monterrey.

El atacante continúa fuera de actividad desde la lesión sufrida contra Pachuca en la jornada 15. Aunque el cuerpo técnico estimaba una recuperación más rápida, el proceso se complicó debido a una fibrosis que impidió su participación en los dos encuentros de los cuartos de final ante los Bravos. Esa misma condición lo dejará sin minutos en el partido de ida de la semifinal, programado para este miércoles en Monterrey.

El plantel mexiquense ajustó su funcionamiento ante la baja de su capitán, pero el tema sigue siendo un punto de seguimiento para el cuerpo técnico y el área médica. Ambos departamentos trabajan con proyecciones distintas para valorar si Vega podrá estar disponible en el duelo de vuelta en el Nemesio Díez, aunque nadie dentro del club ha confirmado una fecha precisa para su regreso.