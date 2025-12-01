Toluca jugará la Ida de Semifinales sin Alexis Vega por lesión
El cuerpo técnico, encabezado por Antonio Mohamed, evaluará día a día su evolución para determinar si podrá estar en la vuelta en el Nemesio Díez
El Toluca aseguró su lugar en las Semifinales del Apertura 2025 tras superar a FC Juárez, pero el avance llegó acompañado de una preocupación relevante: la ausencia de su capitán Alexis Vega, quien sigue en rehabilitación y no estará disponible para el primer duelo ante Monterrey.
El atacante continúa fuera de actividad desde la lesión sufrida contra Pachuca en la jornada 15. Aunque el cuerpo técnico estimaba una recuperación más rápida, el proceso se complicó debido a una fibrosis que impidió su participación en los dos encuentros de los cuartos de final ante los Bravos. Esa misma condición lo dejará sin minutos en el partido de ida de la semifinal, programado para este miércoles en Monterrey.
El plantel mexiquense ajustó su funcionamiento ante la baja de su capitán, pero el tema sigue siendo un punto de seguimiento para el cuerpo técnico y el área médica. Ambos departamentos trabajan con proyecciones distintas para valorar si Vega podrá estar disponible en el duelo de vuelta en el Nemesio Díez, aunque nadie dentro del club ha confirmado una fecha precisa para su regreso.
En conferencia de prensa, el director técnico Antonio “Turco” Mohamed explicó que no acelerarán el retorno del jugador. Detalló que únicamente será considerado si los especialistas confirman que se encuentra en condiciones óptimas para competir. La postura coincide con lo expresado por Jesús Gallardo, quien señaló que cualquier intento por forzar su reaparición podría complicar su presencia en una eventual final.
El equipo escarlata enfrentará una serie que conoce bien. En el torneo anterior, Toluca dejó fuera a Monterrey en los cuartos de final, resultado que ahora sirve de referencia, aunque la institución evita comparaciones directas y mantiene el enfoque en el momento actual. La ausencia de su principal referente en ataque obliga a revisar alternativas y ajustar la estrategia para mantenerse en la pelea por un lugar en la final.
El seguimiento sobre la fibrosis que afecta a Vega continúa diariamente. Las valoraciones médicas determinarán si puede ser considerado para el partido de vuelta. Antes de tomar una decisión final, el futbolista deberá superar pruebas físicas y mostrar estabilidad durante las sesiones previas.
La eliminatoria comenzará este miércoles 3 de diciembre en el Gigante de Acero. El cierre se jugará el sábado 6 en el Nemesio Díez, donde la directiva confía en contar con el respaldo de la afición y, si la evolución lo permite, con la presencia de su capitán en la convocatoria.