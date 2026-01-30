Liga MX: Toluca perdona y empata sin goles ante Puebla

Toluca se fue del Estadio Cuauhtémoc con una sensación agridulce. El equipo escarlata tuvo las condiciones para llevarse los tres puntos, pero terminó igualando 0-0 ante Puebla, en un partido correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, marcado por la falta de contundencia y un penalti fallado que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Desde el arranque, el duelo mostró a dos equipos dispuestos a competir el control del balón. Puebla intentó aprovechar su condición de local con aproximaciones por los costados y balones largos hacia Carlos Baltazar y Esteban Lozano. Aunque lograron inquietar en un par de ocasiones, sus remates carecieron de dirección y no exigieron de manera seria al guardameta de Toluca.

Del otro lado, los Diablos Rojos respondieron con mayor claridad en sus ataques. Jesús Angulo y Sebastián Córdova se convirtieron en los principales generadores de peligro, encontrando espacios entre líneas, aunque sin la precisión necesaria en el último toque. El partido se volvió interrumpido por constantes faltas, lo que derivó en un ritmo irregular durante la primera mitad.