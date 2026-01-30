Liga MX: Toluca perdona y empata sin goles ante Puebla

    La falta de definición mantuvo el marcador sin movimiento en la jornada 4 del Apertura 2025. FOTO: MEXSPORT

Los Diablos dejaron escapar la victoria en su visita al Estadio Cuauhtémoc, en un partido donde tuvo las opciones más claras, incluido un penalti fallado por Sebastián Córdova en la primera mitad

Toluca se fue del Estadio Cuauhtémoc con una sensación agridulce. El equipo escarlata tuvo las condiciones para llevarse los tres puntos, pero terminó igualando 0-0 ante Puebla, en un partido correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, marcado por la falta de contundencia y un penalti fallado que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Desde el arranque, el duelo mostró a dos equipos dispuestos a competir el control del balón. Puebla intentó aprovechar su condición de local con aproximaciones por los costados y balones largos hacia Carlos Baltazar y Esteban Lozano. Aunque lograron inquietar en un par de ocasiones, sus remates carecieron de dirección y no exigieron de manera seria al guardameta de Toluca.

Del otro lado, los Diablos Rojos respondieron con mayor claridad en sus ataques. Jesús Angulo y Sebastián Córdova se convirtieron en los principales generadores de peligro, encontrando espacios entre líneas, aunque sin la precisión necesaria en el último toque. El partido se volvió interrumpido por constantes faltas, lo que derivó en un ritmo irregular durante la primera mitad.

Las amonestaciones no tardaron en aparecer. Edgar Guerra vio la tarjeta amarilla por Puebla, mientras que Bruno Méndez fue sancionado por Toluca, en un tramo del juego donde el árbitro tuvo que intervenir con frecuencia para mantener el orden. Cuando parecía que el descanso llegaría sin mayores sobresaltos, una mano de Luis Gabriel Rey dentro del área abrió la puerta para Toluca. Al minuto 44, el silbante señaló penalti, pero Sebastián Córdova no logró capitalizar la oportunidad. El disparo fue contenido por el portero poblano, manteniendo el marcador intacto y dejando una oportunidad clara sin aprovechar.

Para la segunda mitad, ambos entrenadores movieron sus piezas. Puebla realizó ajustes con los ingresos de Alonso Ramírez y Kevin Velasco, buscando mayor equilibrio en medio campo y salida ofensiva. Sin embargo, Toluca fue el equipo que asumió el protagonismo, presionando con mayor constancia y generando las ocasiones más cercanas al gol.

Franco Rossi y Paulinho estuvieron cerca de romper el empate con disparos que pasaron a centímetros del larguero, mientras Puebla se vio obligado a replegarse y apostar por transiciones rápidas que no lograron consolidarse. El paso de los minutos confirmó el mismo guion: intensidad, intentos y pocas definiciones claras.

El empate sin goles reflejó lo sucedido en el terreno de juego. Toluca dejó escapar una victoria que parecía al alcance, mientras Puebla rescató un punto en casa gracias a su orden defensivo y a la intervención oportuna de su arquero. Ambos equipos sumaron, aunque con la sensación de que el marcador pudo ser distinto.

