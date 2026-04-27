Ven IP y especialistas con cautela anuncio de disminución de aranceles al acero y aluminio

El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, afirmó que el sector empresarial ve con cautela positiva el anuncio del gobierno de Estados Unidos de reducir del 50 al 25 por ciento los aranceles al acero y aluminio de origen mexicano destinados a la fabricación de vehículos pesados. Señaló que se trata de una señal relevante en el contexto de la relación bilateral, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde la integración de las cadenas productivas entre ambos países es profunda y estratégica.

Indicó que esta medida puede contribuir a aliviar parcialmente las presiones de costos que enfrentaba la industria, especialmente en sectores como el automotriz y el transporte, donde la región tiene una alta especialización. Para Coahuila Sureste, agregó, esta decisión podría traducirse en una recuperación gradual de la competitividad, mayor certidumbre para las inversiones y estabilidad para el empleo en las cadenas de suministro. No obstante, advirtió que el arancel no desaparece y que una tasa de 25 por ciento sigue representando una carga significativa para la industria. Por ello, consideró fundamental avanzar hacia condiciones de libre comercio más plenas, en línea con los principios del T-MEC, y evitar medidas que distorsionen la competitividad regional. López Villarreal subrayó además que este escenario refuerza la necesidad de fortalecer ventajas estructurales de la región, como la estabilidad laboral, la seguridad, la calidad de la mano de obra y la vinculación entre empresas y universidades. Reiteró la confianza del sector privado en que Coahuila seguirá siendo un destino competitivo para la industria, al tiempo que llamó a mantener el diálogo institucional entre ambos países para garantizar reglas claras y certidumbre.

EFECTOS SERÁN MARGINALES: SERRANO Por su parte, el economista Antonio Serrano Camarena señaló que, como ha advertido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habrá que aprender a convivir con aranceles en una nueva etapa de libre comercio con restricciones. Reconoció que la disminución de estos aranceles traerá algunos beneficios para la región, al abaratar ciertas unidades producidas. Explicó que en el autotransporte el aluminio se utiliza principalmente para rines, mientras que en el caso del acero, en Monclova se producen plataformas y remolques que podrían reducir costos.

Sin embargo, aclaró que el efecto directo será limitado y de largo plazo, pues no se trata de volúmenes extraordinarios de consumo. Añadió que, en el caso de los rines, la mayor producción se concentra en estados como San Luis Potosí, Estado de México y Querétaro. Serrano advirtió que también preocupan las condiciones que Estados Unidos plantea para que el acero mexicano pueda integrarse a la cadena automotriz, entre ellas garantizar que no exista triangulación con China y establecer trazabilidad total en la producción, lo que obligará a diseñar sistemas que acrediten origen nacional y contenido regional conforme al tratado. Finalmente, pidió considerar que los efectos no serán inmediatos y, en caso de concretarse, podrían observarse en un plazo de tres a seis meses. Añadió que el impacto en Coahuila sería marginal, mientras entidades como Michoacán, Nuevo León y Veracruz podrían resultar más beneficiadas por su mayor infraestructura industrial.