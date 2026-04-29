Triunfo agónico de LAFC en Los Ángeles: Vence 2-1 a Toluca en la Concacaf Champions Cup

LAFC encontró el golpe definitivo cuando el partido parecía destinado al empate. En el ocaso del juego, el conjunto angelino venció 2-1 al Toluca en la Ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, disputada en el BMO Stadium de Los Ángeles, y tomó ventaja mínima rumbo al duelo decisivo en territorio mexicano. El encuentro se mantuvo cerrado durante la primera mitad, con un Toluca que logró resistir los intentos del cuadro local y que incluso generó peligro antes del descanso. Al 44’, los Diablos Rojos tuvieron una doble oportunidad clara con remates de Nicolás Castro y Jesús Gallardo, pero Hugo Lloris sostuvo el cero con intervenciones clave para evitar que la visita se adelantara.

La presión de LAFC encontró premio al arranque del complemento. Al minuto 51, Timothy Tillman abrió el marcador con un remate de derecha desde el centro del área, tras asistencia de Son Heung-Min, para poner el 1-0 y encender al BMO Stadium. Poco después, al 53’, Jacob Shaffelburg marcó lo que parecía el segundo, pero el VAR anuló la jugada por fuera de lugar y mantuvo con vida al Toluca. El equipo escarlata aprovechó esa oportunidad y reaccionó en el tramo final. Al 73’, Jesús Angulo igualó el partido con un remate de derecha desde fuera del área, luego de una asistencia de Paulinho. El gol puso el 1-1 y cambió el tono del cierre, aunque Angulo fue amonestado por excederse en la celebración. Cuando Toluca parecía llevarse un empate valioso de Los Ángeles, apareció la jugada que definió la Ida. Al 91’, Nkosi Tafari remató de cabeza desde muy cerca, junto al palo izquierdo, tras un centro de Son Heung-Min en una falta cobrada al área.

El tanto selló el 2-1 para LAFC y dejó a los angelinos con ventaja en la eliminatoria. La Vuelta se jugará el próximo miércoles 6 de mayo, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, donde los Diablos Rojos buscarán remontar ante su afición para meterse a la Final de la Concacaf Champions Cup.

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