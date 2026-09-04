Gonzalo Hevia Baillères hace historia: el empresario mexicano se convierte en copropietario de los Seahawks

El empresario celebró su incorporación y destacó la relevancia de Seattle tanto por sus resultados deportivos como por la conexión con su afición, conocida como los “12s” . “Compartir con ellos este nuevo capítulo es un sueño hecho realidad. Me siento honrado y agradecido”, expresó.

El movimiento convierte a Hevia Baillères en uno de los primeros inversionistas mexicanos en tener participación en una franquicia de la NFL y en uno de los pocos propietarios internacionales de la liga.

La presencia mexicana en la NFL sumó un nuevo capítulo. Gonzalo Hevia Baillères, fundador de la firma de inversión HBeyond, se incorporó al grupo propietario de los Seattle Seahawks , actuales campeones del Super Bowl LX. Su llegada se concretó como parte de la venta de la franquicia a la familia Khosla, operación que alcanzó un valor récord de 9 mil 612 millones de dólares .

La nueva estructura de propiedad está encabezada por Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures, quien asumirá el cargo de presidente, mientras que Neeru Khosla será la propietaria controladora y presidenta de la Seahawks Charitable Foundation.

Su hijo, Neal Khosla, será vicepresidente. Entre los copropietarios también aparecen la familia Aramburuzabala, Mark Stevens, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity, y Sixth Street.

La transacción puso fin a casi tres décadas de control de la familia de Paul Allen, quien adquirió a los Seahawks en 1997. La NFL aprobó la venta por unanimidad el 26 de agosto y el cierre oficial se produjo el 3 de septiembre de 2026.

Con el cambio de propietarios, Seattle comenzará la defensa de su campeonato este miércoles 9 de septiembre, cuando reciba a los New England Patriots en el Lumen Field, en una reedición del Super Bowl LX.

Además, los Seahawks llegan al arranque de la campaña después de cerrar su pretemporada con dos derrotas y un empate: perdieron ante Dallas (17-7) y Tennessee (19-16), y posteriormente igualaron 9-9 frente a Kansas City.

La entrada de Hevia Baillères no representa la única presencia mexicana en la nueva estructura: la familia Aramburuzabala también forma parte del grupo de copropietarios de Seattle, por lo que la operación coloca a dos importantes capitales mexicanos dentro de la organización campeona de la NFL.