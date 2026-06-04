Guillermo Almada al América... es el principal candidato para suplir a André Jardine en el nido

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    Guillermo Almada al América... es el principal candidato para suplir a André Jardine en el nido
    El principal candidato para asumir el banquillo azulcrema es Guillermo Almada, un técnico que ya dejó huella en la Liga MX y que ahora podría tomar las riendas del equipo más ganador del futbol mexicano. VANGUARDIA/ARCHIVO

Guillermo Almada se perfila como el nuevo entrenador del América tras la salida de André Jardine. Su experiencia en Liga MX y estilo ofensivo lo colocan como favorito para llegar a Coapa

El futbol mexicano amaneció con una noticia que pocos esperaban. Después de escribir una de las páginas más exitosas en la historia reciente del Club América, André Jardine dejará el banquillo azulcrema, poniendo fin a una etapa marcada por títulos, récords y una identidad competitiva que convirtió a las Águilas en el equipo dominante de los últimos años.

La salida del estratega brasileño provocó una inmediata ola de reacciones entre aficionados, analistas y exjugadores. No es para menos. Jardine logró algo que ningún otro entrenador había conseguido en la era de los torneos cortos: convertirse en el primer director técnico tricampeón del futbol mexicano.

Mientras la afición asimila la noticia, la directiva ya trabaja en el perfil de quien tendrá la responsabilidad de continuar un proyecto que elevó considerablemente las expectativas en Coapa. Y todos los caminos parecen conducir a un solo nombre: Guillermo Almada.

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EL URUGUAYO QUE CONQUISTÓ LA LIGA MX

El técnico uruguayo se ha consolidado como uno de los entrenadores más respetados del balompié nacional. Su paso por el futbol mexicano ha estado acompañado de resultados, propuestas ofensivas y una capacidad constante para potenciar plantillas.

Primero llamó la atención con Santos Laguna, donde construyó equipos dinámicos y competitivos. Más adelante confirmó su capacidad al frente de Pachuca, institución con la que logró conquistar un campeonato y consolidar un proyecto basado en jóvenes talentos y futbol atractivo.

Su estilo de juego agresivo, basado en la presión alta, la intensidad y la búsqueda permanente del arco rival, encaja con la filosofía histórica del América. Para muchos aficionados azulcremas, Almada representa una continuidad natural de la ambición deportiva que caracterizó la gestión de Jardine.

”Es un entrenador que no negocia la intensidad y siempre busca protagonismo”, han señalado diversos analistas deportivos al evaluar el perfil del estratega sudamericano.

UN RIVAL QUE YA LE HIZO DAÑO A LAS ÁGUILAS

La posible llegada de Almada tiene un ingrediente adicional que resulta imposible ignorar. Durante su etapa en la Liga MX, el uruguayo protagonizó varios enfrentamientos memorables contra el América.

En más de una ocasión, sus equipos lograron complicar a los azulcremas e incluso eliminarlos en instancias decisivas. Esa capacidad para competir contra los clubes más poderosos del país fortaleció su reputación como estratega de alto nivel.

Lejos de generar dudas, ese antecedente parece jugar a su favor. La directiva americanista busca un entrenador acostumbrado a manejar la presión de los partidos importantes y con experiencia suficiente para sostener un proyecto ganador.

Además, Almada conoce perfectamente el entorno del futbol mexicano, una ventaja significativa en comparación con otros candidatos extranjeros que necesitarían un periodo de adaptación.

UN MERCADO DE FICHAJES MARCADO POR EL MUNDIAL 2026

La posible llegada del técnico uruguayo también coincide con un momento inusual para el mercado internacional. A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchas decisiones deportivas podrían quedar condicionadas por el desarrollo del torneo.

Si Almada termina convirtiéndose en el nuevo entrenador azulcrema, uno de sus primeros desafíos será evaluar posibles refuerzos en medio de una ventana de transferencias atípica. Numerosos jugadores estarán concentrados con sus respectivas selecciones nacionales y cualquier actuación destacada podría modificar drásticamente su valor en el mercado.

Históricamente, las Copas del Mundo han funcionado como vitrinas globales para cientos de futbolistas. Un rendimiento sobresaliente suele despertar el interés de clubes internacionales y elevar considerablemente el costo de una transferencia.

Por ello, el América podría verse obligado a esperar el desenlace del torneo antes de concretar algunas incorporaciones estratégicas para la próxima temporada.

COAPA ESPERA LA CONFIRMACIÓN OFICIAL

Aunque el nombramiento aún no ha sido anunciado de manera oficial, diversos reportes periodísticos aseguran que Guillermo Almada se encuentra muy cerca de asumir el cargo. Incluso, versiones difundidas por medios deportivos indican que el entrenador fue visto recientemente en la Ciudad de México.

La expectativa crece entre los seguidores azulcremas, quienes observan con atención cada movimiento de la directiva. La vara quedó muy alta tras el ciclo de André Jardine y el próximo entrenador deberá enfrentar la exigencia permanente de competir por títulos.

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DATOS CURIOSOS

• André Jardine se convirtió en el primer entrenador tricampeón de la era de torneos cortos en la Liga MX.

• Guillermo Almada dirigió tanto a Santos Laguna como a Pachuca antes de ser vinculado con el América.

• Los equipos de Almada eliminaron al América en distintas fases de liguilla durante los últimos años.

• El posible cambio de entrenador ocurre a días del arranque del Mundial 2026, un contexto poco habitual para el mercado de fichajes.

Por ahora, el nombre de Guillermo Almada encabeza la lista de candidatos para tomar el mando del América. De concretarse la operación, el conjunto azulcrema iniciaría una nueva etapa con uno de los técnicos más exitosos y reconocidos del futbol mexicano reciente, en busca de mantener el protagonismo que caracterizó la gestión de André Jardine.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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