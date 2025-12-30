Jake Paul envía mensaje a Anthony Joshua tras accidente mortal en Nigeria

El cruce entre Jake Paul y Anthony Joshua dejó huella dentro y fuera del ring. Tras una campaña de promoción intensa y un combate seguido por millones en plataformas digitales, el británico resolvió la pelea con un nocaut que puso fin a la incursión del youtuber en ese desafío específico. El desenlace llegó con una combinación precisa que impactó en la quijada de Paul y obligó al réferi a detener las acciones.

Las consecuencias deportivas fueron inmediatas y médicas también. Paul sufrió una doble fractura mandibular que requirió atención quirúrgica. Días después, el propio boxeador estadounidense confirmó que fue sometido a una cirugía reconstructiva en la que se le colocaron placas de titanio para estabilizar la zona afectada. Durante el periodo inicial de recuperación, su alimentación se redujo a líquidos, una adaptación complicada para alguien acostumbrado a rutinas de entrenamiento constantes.

Mientras la discusión deportiva seguía activa en redes sociales, un hecho ajeno al ring cambió el tono del intercambio. En las últimas horas se confirmó que Anthony Joshua estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Nigeria, su país de origen, que dejó como saldo la muerte de dos integrantes de su equipo de trabajo. La noticia generó reacciones en el entorno del boxeo y desplazó cualquier rastro de rivalidad inmediata.