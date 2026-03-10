Javier Aguirre aplicaría el dicho ‘es lo que hay’ con Guillermo Ochoa, quien apunta a su sexto Mundial

A menos de un año de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, la portería de la Selección Mexicana sigue generando debate. Aunque el técnico Javier “Vasco” Aguirre ha transmitido calma respecto al tema, las actuaciones recientes de algunos guardametas han provocado que se reavive la discusión sobre quiénes defenderán el arco del Tri en la próxima justa mundialista.

Las dudas han surgido tras actuaciones irregulares de los porteros que compiten por el puesto. Por un lado, Raúl Rangel, del Club Deportivo Guadalajara, ha cometido errores recientes.

Por su parte, Luis Malagón, del Club América, ha mostrado una baja de nivel en los últimos compromisos. Este panorama ha abierto nuevamente la puerta a la experiencia de un histórico del futbol mexicano.

En ese contexto, Guillermo Ochoa ha vuelto a colocarse en la conversación como posible tercer portero del Tri, incluso por encima de Carlos Acevedo.

Por lo pronto, el técnico no ha dicho su decisión, además las dudas no son exclusivas de sus contendientes por la portería, pues las actuaciones de Ochoa son irregulares. Así que si lo convocan es porque resulta el “menos malo”.

El arquero de 40 años, quien actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre, podría tener una nueva oportunidad para demostrar su vigencia en los próximos partidos amistosos de México frente a Portugal y Bélgica durante la siguiente Fecha FIFA.

De acuerdo con el periodista David Medrano, Javier Aguirre ya contempla convocar a Ochoa para esos encuentros, lo que incrementa considerablemente las posibilidades de verlo en la próxima Copa del Mundo. Incluso, según la información revelada, ya se habría enviado el apartado de convocatoria al club chipriota, señal de que el veterano guardameta sigue dentro de los planes del cuerpo técnico.

Si finalmente es incluido en la lista mundialista, Guillermo Ochoa podría hacer historia al disputar su sexto Mundial, algo que muy pocos futbolistas han logrado en la historia del futbol. El guardameta mexicano ya ha estado presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como uno de los referentes más longevos y constantes del combinado nacional.