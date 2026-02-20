Naucalpan le entra a la pugna por albergar el estadio del Cruz Azul

Deportes
/ 20 febrero 2026
    Naucalpan le entra a la pugna por albergar el estadio del Cruz Azul
    El Cruz Azul sopesa opciones para edificar su estadio; se ha informado que como primer objetivo se busca que éste se construya en la capital del país. FOTO: IMAGO7

El municipio mexiquense tiene por lo menos dos propuestas para la construcción de lo que sería la casa de la Máquina Celeste

El futuro estadio de Cruz Azul vuelve a tomar fuerza en la agenda, en medio de un abanico de posibilidades que sigue creciendo. Tras meses de especulación y filtraciones que generaron polémica entre la afición, el proyecto del Parque Bicentenario – Refinería parecía el más sólido; sin embargo, la incertidumbre ha abierto la puerta a nuevas propuestas fuera de la capital.

Mientras en la Ciudad de México persiste la intención de mantener al club dentro de la urbe, el debate se mantiene vigente: construir un estadio propio o apostar por un desarrollo metropolitano. En ese contexto, un viejo interesado reaparece con fuerza y propuestas concretas sobre la mesa.

Se trata de Naucalpan, que vuelve a posicionarse como candidato serio para albergar la nueva casa celeste. El municipio no solo reiteró su interés, sino que presentó dos ubicaciones formales listas para evaluación por parte de la directiva.

El proyecto no es reciente. Desde noviembre, el alcalde Isaac Montoya confirmó acercamientos con la cooperativa del club, asegurando que Naucalpan está dispuesto a ofrecer todas las facilidades necesarias para concretar la llegada del equipo, destacando su potencial económico y su infraestructura.

Ahora, la propuesta tomó forma con dos sedes específicas: La Tortuga, en Lomas Verdes, y un predio cercano al Maxipuerto Cuatro Caminos, en la zona industrial de Ahuizotla. Ambas fueron presentadas oficialmente el 20 de febrero, con el argumento de que un estadio detonaría el desarrollo económico local y abriría oportunidades deportivas para jóvenes talentos.

Cruz Azul y el gobierno de la Ciudad de México, han sostenido charlas y se analiza la viabilidad para construir el nuevo estadio de La Máquina Celeste dentro del territorio de la delegación Azcapotzalco.

Pero la decisión final aún no está tomada. En ese escenario, Naucalpan insiste y se mantiene firme en la carrera por albergar el proyecto.

CRUZ AZUL, UN CLUB ERRANTE

A lo largo de su historia, Cruz Azul ha tenido múltiples sedes, reflejo de su evolución institucional y de las circunstancias que han marcado su crecimiento. Su origen se remonta a Jasso, donde el equipo jugaba en el antiguo Estadio 10 de Diciembre, una cancha ligada directamente a la cooperativa cementera que dio vida al club.

Con el paso del tiempo y su consolidación en el futbol mexicano, el equipo se trasladó a la capital y encontró hogar en el histórico Estadio Azteca, escenario en el que vivió algunas de sus etapas más exitosas y donde se convirtió en un protagonista habitual del balompié nacional.

Años después, en busca de identidad propia, Cruz Azul se mudó al Estadio Ciudad de los Deportes, anteriormente conocido como Estadio Azul. Este recinto le permitió consolidar una conexión más directa con su afición, al contar con un inmueble más íntimo y representativo.

Sin embargo, las decisiones administrativas y comerciales lo llevaron nuevamente al Estadio Azteca, donde actualmente disputa sus partidos como local. Esta constante itinerancia refleja la deuda histórica del club: contar con un estadio propio, un objetivo que hoy vuelve a colocarse en el centro del debate institucional.

Temas


Futbol

Localizaciones


Azcapotzalco
Naucalpan
México

Organizaciones


Cruz Azul

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

