La palabra la tienen unos chavos intrépidos

La respuesta puede estar en muchos lados, pero no se puede negar el hecho de que su política de tener a puros jugadores mexicanos es de por sí un mérito digno de alabarse, incluso por parte de sus adversarios.

Desde entonces los seguidores del Rebaño Sagrado se han acostumbrado a ver un triste título cada 10 años, diría uno de ellos: “mi equipo nos da una alegría que nos dura una década”.

A las generaciones, desde la llamada “X”, no les tocó ver a un campeonísimo. Esa palabra, según se quiera ver, enaltece o esclaviza a las Chivas, como equipo que en los años 50 y 60 se hizo de 7 campeonatos de liga, incluso siendo el único tetracampeón en la historia del futbol mexicano.

El sentimiento nacionalista permea en el ánimo general y eso le da una mística de equipo del pueblo, suficiente para ser querido y heredar el gusto por apoyarlo de padres a hijos. No importa cuando se escriba esto, las Chivas son tema en cualquier plática de futbol y mexicanismo.

Eso nos lleva al tema de este día. El equipo actual ilusiona como hace mucho no ocurría, con un grupo de canteranos e incorporaciones sacadas de la manga de algún mago visor del Rebaño. Jugadores con raíces mexicanas, siendo este el mejor plan concebido para tratar hacer vigente la grandeza.

A nadie se le ocurriría negar el acierto del club con este sistema, el mismo seguramente próximo a ser replicado otros equipos y el mismo que pudo haber funcionado para formar finalmente a una buena selección nacional.

Por lo pronto, el hecho de haber eliminado a los Tigres, más poderosos en el papel, pero en cuyo partido de Vuelta, fue opacado, generó en la afición rojiblanca la esperanza de verlos campeones, a pesar de que las ausencias, mismas creadoras de pesimismo hasta hace poco, cuando cinco chivas titulares partieron a conformar el equipo de Javier Aguirre.

Quienes quedaron, la mitad habituales suplentes, han puesto sobre la mesa un punto muy importante: el sistema del entrenador Gabriel Miito funciona y cada elemento está ahí para cumplir ese sistema. Hay chivas para hacer historia y obtener campeonatos muy pronto.

¿Lo lograrán en este torneo? Las armas las tienen, el impulso también y una afición entregada, convencida con lo visto hasta ahora en la cancha. La palabra la tienen unos chavos intrépidos.