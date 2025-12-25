Liga MX: la feria de fichajes para el Clausura 2026, ¿quién saldrá ganando?

Uno de los clubes que más movimiento ha tenido es Guadalajara , decidido a poner fin a una sequía de casi nueve años sin título de Liga MX . Chivas apostó por el talento ofensivo de Brian Rodríguez , procedente del Chicago Fire , además del regreso de Ángel Sepúlveda , quien viene de un paso destacado con Cruz Azul .

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES REFUERZOS PARA EL CLAUSURA 2026?

Aunque todavía no se concreta un fichaje que sacuda por completo al campeonato, varios nombres ya generan conversación tras la conclusión del Apertura 2025.

La próxima competencia del futbol mexicano tendrá modificaciones importantes: no habrá Play-In , la Liguilla se disputará sin jugadores seleccionados y no se descartan ajustes adicionales en el calendario. En este contexto, las directivas buscan reforzarse con inteligencia ante un mercado que ya empieza a calentarse.

Faltan 15 días para que ruede nuevamente el balón en la Liga MX con el arranque del torneo Clausura 2026 , y los clubes ya comenzaron a mover sus piezas de cara a un certamen que será atípico y de transición rumbo a la Copa del Mundo de 2026 .

En Ciudad Universitaria, el proyecto encabezado por Efraín Juárez también toma forma. Pumas incorporó al brasileño Juninho Vieira, proveniente del Flamengo, y reforzó su base nacional con Jordan Carrillo (Santos) y César Garza (Tigres).

TE PUEDE INTERESAR: Guido Pizarro ya es el tercer DT con mayor continuidad en la Liga MX

El bicampeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca, no quiere perder protagonismo y, aunque aún falta el anuncio oficial, todo apunta a que Sebastián Córdova se convertirá en su nuevo refuerzo para el Clausura 2026.

Por su parte, Querétaro sumó a Alex Alcalá, mediocampista mexicoestadounidense de 23 años que pertenecía al City Football Group, entrenó con el Manchester City y ahora tendrá su primera gran oportunidad como protagonista en la Liga MX.

En los banquillos también se registran movimientos relevantes. Pedro Caixinha regresa al futbol mexicano para tomar las riendas de Bravos de Juárez, mientras que el uruguayo Martín Varini da el salto para dirigir al Necaxa.

LA RUMOROLOGÍA TAMBIÉN ESTÁ A LA ORDEN DEL DÍA

Además de los fichajes ya concretados, el mercado de rumores no se detiene y varios clubes analizan movimientos que podrían concretarse en los próximos días.

América estaría sondeando a un extremo sudamericano con pasado reciente en el futbol brasileño, ante la posible salida de uno de sus titulares ofensivos.

Monterrey analiza el regreso de un jugador mexicano en Europa, especialmente en la zona defensiva, pensando en la sobrecarga de partidos del próximo semestre.

Cruz Azul mantiene conversaciones preliminares con un delantero argentino, que actualmente milita en la MLS, como alternativa para reforzar su ataque.

En Tigres, no se descarta la llegada de un mediocampista creativo extranjero, lo que abriría la puerta a la salida de un elemento histórico del plantel.

Finalmente, Atlas y León exploran el mercado sudamericano en busca de jóvenes con proyección, fieles a su política de fichajes a bajo costo y desarrollo a mediano plazo.