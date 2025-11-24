Liguilla Apertura 2025... así quedan definidos los Cuartos de Final

La Liguilla del Torneo Apertura 2025 ya está lista luego de que FC Juárez venciera 3-1 a Pachuca en el último partido del Play-In. Con este resultado, los Bravos se quedaron con el último boleto para unirse a Tijuana, el otro equipo clasificado desde la fase previa, completando así los ocho invitados a la fiesta grande del futbol mexicano. El triunfo en la frontera marcó el cierre de una fase intensa y permitió ordenar los cruces que definirán al próximo campeón del torneo. Los equipos que lograron su pase directo fueron Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, quienes finalizaron dentro de los primeros lugares de la tabla general. Bravos y Xolos llegan desde el Play-In para completar una Liguilla con planteles competitivos, estilos contrastantes y posibilidades abiertas para cualquiera de los clasificados.

La expectativa crece entre la afición, ya que cada serie promete emociones fuertes. Con la combinación de equipos históricos y clubes que han sorprendido durante el torneo, la fase final se perfila como una de las más parejas y atractivas de los últimos años, con duelos que podrían definirse por detalles mínimos. TE PUEDE INTERESAR: Bravos hace historia: Juárez vence 2-1 a Pachuca en el Play-In y avanza a su primera Liguilla del Apertura 2025 ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DEL AP2025 El primer cruce será Toluca (1) vs. FC Juárez (8). El partido de ida se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos buscarán reafirmar su liderato ante unos Bravos que llegan motivados tras ganar su boleto en la fase previa. La segunda serie la protagonizarán Tigres (2) vs. Tijuana (7). La ida se realizará en el Estadio Caliente y la vuelta en el Estadio Universitario. Tigres llega como uno de los favoritos, pero Xolos ha demostrado solidez en momentos clave, por lo que se espera una eliminatoria intensa.