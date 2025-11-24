Liguilla Apertura 2025... así quedan definidos los Cuartos de Final
La Liguilla del Apertura 2025 quedó definida tras el triunfo de FC Juárez en el Play-In. Aquí te contamos cómo se jugarán los Cuartos de Final y cuándo podrían iniciar las series.
La Liguilla del Torneo Apertura 2025 ya está lista luego de que FC Juárez venciera 3-1 a Pachuca en el último partido del Play-In. Con este resultado, los Bravos se quedaron con el último boleto para unirse a Tijuana, el otro equipo clasificado desde la fase previa, completando así los ocho invitados a la fiesta grande del futbol mexicano. El triunfo en la frontera marcó el cierre de una fase intensa y permitió ordenar los cruces que definirán al próximo campeón del torneo.
Los equipos que lograron su pase directo fueron Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, quienes finalizaron dentro de los primeros lugares de la tabla general. Bravos y Xolos llegan desde el Play-In para completar una Liguilla con planteles competitivos, estilos contrastantes y posibilidades abiertas para cualquiera de los clasificados.
La expectativa crece entre la afición, ya que cada serie promete emociones fuertes. Con la combinación de equipos históricos y clubes que han sorprendido durante el torneo, la fase final se perfila como una de las más parejas y atractivas de los últimos años, con duelos que podrían definirse por detalles mínimos.
ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DEL AP2025
El primer cruce será Toluca (1) vs. FC Juárez (8). El partido de ida se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos buscarán reafirmar su liderato ante unos Bravos que llegan motivados tras ganar su boleto en la fase previa.
La segunda serie la protagonizarán Tigres (2) vs. Tijuana (7). La ida se realizará en el Estadio Caliente y la vuelta en el Estadio Universitario. Tigres llega como uno de los favoritos, pero Xolos ha demostrado solidez en momentos clave, por lo que se espera una eliminatoria intensa.
Otro de los duelos más esperados es Cruz Azul (3) vs. Chivas (6). La ida será en el Estadio Akron y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Este enfrentamiento reúne a dos de las aficiones más grandes del país, lo que garantiza un ambiente vibrante en ambos partidos.
Finalmente, la serie entre América (4) vs. Monterrey (5) promete ser una de las más cerradas. La ida se jugará en el Estadio BBVA y la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambos equipos cuentan con planteles fuertes y experiencia en liguillas, lo que hace difícil anticipar un favorito.
¿CUÁNDO INICIAN LOS CUARTOS DE FINAL?
Aunque la Liga MX aún no ha publicado los horarios y fechas oficiales, se prevé que las series Toluca vs. Juárez y Tigres vs. Tijuana se disputen en formato miércoles-sábado. Por su parte, los duelos Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Monterrey se jugarían bajo el esquema jueves-domingo. Esta organización permitiría mantener el dinamismo televisivo y asegurar que la afición pueda disfrutar de cada enfrentamiento sin empalmes.
Las fechas definitivas serán anunciadas por la Liga MX en los próximos días, pero el calendario tentativo ya permite a los aficionados prever una semana llena de intensidad futbolera. Con rivalidades históricas, estadios llenos y planteles competitivos, los Cuartos de Final del Apertura 2025 prometen una edición inolvidable.
DATOS CURIOSOS
• FC Juárez regresa a una Liguilla tras superar a Pachuca en el Play-In.
• Tijuana clasificó desde el Play-In por segunda ocasión consecutiva.
• Toluca cerró el torneo como líder general, repitiendo una tendencia de buen desempeño como local.