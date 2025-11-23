Bravos hace historia: Juárez vence 2-1 a Pachuca en el Play-In y avanza a su primera Liguilla del Apertura 2025

Noche histórica para los Bravos. El equipo fronterizo venció 2-1 a Pachuca en el duelo decisivo del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX y aseguró su boleto a los Cuartos de Final, siendo esta la primera vez que la institución disputa una Liguilla desde su llegada al máximo circuito.

El conjunto de Juárez arrancó con intensidad y abrió el marcador al minuto 15, cuando Madson aprovechó un centro raso de José Luis Rodríguez para definir al poste izquierdo y poner el 1-0 ante la algarabía del Olímpico Benito Juárez.

El dominio local continuó y al minuto 38, Rodríguez amplió la ventaja 2-0 con un disparo cruzado dentro del área.

Pachuca reaccionó antes del descanso y Jhonder Cádiz descontó al 46’ con un potente tiro raso desde fuera del área, dejando 2-1 el marcador al medio tiempo.

En la segunda parte, los Tuzos presionaron con insistencia pero sin claridad, mientras Juárez apostó por defender con orden y usar la velocidad para contragolpear.

Hubo intervenciones del VAR, tarjetas amarillas, reclamos y un momento clave al minuto 68, cuando se marcó la roja para Brian García, lo que disminuyó la ofensiva de los hidalguenses.