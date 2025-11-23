Bravos hace historia: Juárez vence 2-1 a Pachuca en el Play-In y avanza a su primera Liguilla del Apertura 2025
Con goles de Madson y José Luis Rodríguez, los Bravos de Juárez derrotaron 2-1 a Pachuca y clasificaron por primera vez a los Cuartos de Final de la Liga MX
Noche histórica para los Bravos. El equipo fronterizo venció 2-1 a Pachuca en el duelo decisivo del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX y aseguró su boleto a los Cuartos de Final, siendo esta la primera vez que la institución disputa una Liguilla desde su llegada al máximo circuito.
El conjunto de Juárez arrancó con intensidad y abrió el marcador al minuto 15, cuando Madson aprovechó un centro raso de José Luis Rodríguez para definir al poste izquierdo y poner el 1-0 ante la algarabía del Olímpico Benito Juárez.
El dominio local continuó y al minuto 38, Rodríguez amplió la ventaja 2-0 con un disparo cruzado dentro del área.
Pachuca reaccionó antes del descanso y Jhonder Cádiz descontó al 46’ con un potente tiro raso desde fuera del área, dejando 2-1 el marcador al medio tiempo.
En la segunda parte, los Tuzos presionaron con insistencia pero sin claridad, mientras Juárez apostó por defender con orden y usar la velocidad para contragolpear.
Hubo intervenciones del VAR, tarjetas amarillas, reclamos y un momento clave al minuto 68, cuando se marcó la roja para Brian García, lo que disminuyó la ofensiva de los hidalguenses.
En el ocaso del partido, llegó la anotación de Ricardinho al 95’, para sellar el 3-1, sin embargo, se armó un sinfín de golpes y empujones, que terminó con expulsiones para ambos equipos, anulándose la anotación del cuadro fronterizo.
ASÍ QUEDA LA LIGUILLA DEL APERTURA 2025
Los Cuartos de Final arrancarán el miércoles 26 de diciembre y quedaron definidos de la siguiente manera:
Toluca vs Bravos
América vs Rayados
Tigres vs Xolos
Chivas vs Cruz Azul
El duelo entre Toluca y Juárez será el primer capítulo de la historia de los Bravos en la fiesta grande del fútbol mexicano.
Después del descuento de Cádiz, Pachuca tuvo sus mejores oportunidades, pero Luis Quiñones falló dos remates peligrosos y Bravos resistió con el apoyo de su afición.
Los cambios ofensivos de los Tuzos y la intervención del VAR no fueron suficientes para evitar la eliminación.
La ciudad fronteriza celebra una clasificación que marca un antes y un después para la institución.