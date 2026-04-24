Lo volvieron a hacer... La Liga MX dice adiós al descenso y ascenso al adoptar modelo de la MLS

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Deportes
/ 24 abril 2026
    Lo volvieron a hacer... La Liga MX dice adiós al descenso y ascenso al adoptar modelo de la MLS
    El fútbol mexicano entra en una nueva etapa. La Liga MX aprobó eliminar el ascenso y descenso y adoptar un sistema de franquicias, con miras a expandirse y transformar su modelo de negocio. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Liga MX confirma el fin del ascenso y descenso y adopta un modelo similar al de la MLS para expandir el fútbol mexicano

El futbol mexicano atraviesa una de sus transformaciones más profundas en décadas. La Liga MX confirmó la eliminación del ascenso y descenso, una decisión que redefine la estructura competitiva del país rumbo a la temporada 2026-2027.

La medida fue aprobada durante una asamblea de dueños celebrada en Toluca, donde se acordó adoptar un sistema similar al de la Major League Soccer. Este modelo se basa en la compra y venta de franquicias como vía de expansión.

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El anuncio no pasó desapercibido. Para muchos aficionados, el fin del descenso representa un cambio drástico en la esencia competitiva del torneo, mientras que para otros abre la puerta a una mayor estabilidad financiera en los clubes.

UN MODELO DE FRANQUICIAS EN EXPANSIÓN

Con este nuevo esquema, la Liga MX proyecta crecer hasta 20 equipos en los próximos años. Sin embargo, el ingreso de nuevos clubes no dependerá del rendimiento deportivo, sino del cumplimiento de requisitos económicos, administrativos y de infraestructura.

Entre los primeros movimientos destaca la posible salida de Mazatlán FC y el regreso de Atlante al máximo circuito. Este último ha sido uno de los equipos tradicionales con mayor arraigo histórico en el país.

Además, la liga contempla ajustes para eliminar la multipropiedad, una práctica que ha sido cuestionada durante años por su impacto en la transparencia y competitividad del torneo.

REESTRUCTURA Y NEGOCIO EN EL BALOMPIÉ

La transformación no se limita a la primera división. La Liga de Expansión MX también sufrirá cambios, incluyendo modificaciones en sedes y franquicias como parte de una reconfiguración general del sistema.

Detrás de estas decisiones hay un enfoque claro: fortalecer el modelo de negocio del futbol mexicano. Datos recientes señalan que el regreso de equipos tradicionales puede incrementar la audiencia televisiva y el consumo de productos oficiales en distintas regiones del país.

“La evolución del modelo de negocio es necesaria para garantizar la supervivencia del deporte”, coinciden voces cercanas al proceso, al subrayar que el futbol moderno exige estabilidad financiera además de competitividad deportiva.

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DATOS CURIOSOS

• La Liga MX busca expandirse hasta 20 equipos en los próximos años

• El modelo de franquicias es similar al utilizado por la Major League Soccer

• El regreso del Atlante podría impulsar la audiencia televisiva

• La eliminación del ascenso y descenso cambia una tradición de décadas en el futbol mexicano

• La multipropiedad ha sido uno de los principales temas de debate en la liga

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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