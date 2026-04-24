Lo volvieron a hacer... La Liga MX dice adiós al descenso y ascenso al adoptar modelo de la MLS

La medida fue aprobada durante una asamblea de dueños celebrada en Toluca, donde se acordó adoptar un sistema similar al de la Major League Soccer. Este modelo se basa en la compra y venta de franquicias como vía de expansión.

El futbol mexicano atraviesa una de sus transformaciones más profundas en décadas. La Liga MX confirmó la eliminación del ascenso y descenso , una decisión que redefine la estructura competitiva del país rumbo a la temporada 2026-2027.

El anuncio no pasó desapercibido. Para muchos aficionados, el fin del descenso representa un cambio drástico en la esencia competitiva del torneo, mientras que para otros abre la puerta a una mayor estabilidad financiera en los clubes.

UN MODELO DE FRANQUICIAS EN EXPANSIÓN

Con este nuevo esquema, la Liga MX proyecta crecer hasta 20 equipos en los próximos años. Sin embargo, el ingreso de nuevos clubes no dependerá del rendimiento deportivo, sino del cumplimiento de requisitos económicos, administrativos y de infraestructura.

Entre los primeros movimientos destaca la posible salida de Mazatlán FC y el regreso de Atlante al máximo circuito. Este último ha sido uno de los equipos tradicionales con mayor arraigo histórico en el país.

Además, la liga contempla ajustes para eliminar la multipropiedad, una práctica que ha sido cuestionada durante años por su impacto en la transparencia y competitividad del torneo.

REESTRUCTURA Y NEGOCIO EN EL BALOMPIÉ

La transformación no se limita a la primera división. La Liga de Expansión MX también sufrirá cambios, incluyendo modificaciones en sedes y franquicias como parte de una reconfiguración general del sistema.

Detrás de estas decisiones hay un enfoque claro: fortalecer el modelo de negocio del futbol mexicano. Datos recientes señalan que el regreso de equipos tradicionales puede incrementar la audiencia televisiva y el consumo de productos oficiales en distintas regiones del país.

“La evolución del modelo de negocio es necesaria para garantizar la supervivencia del deporte”, coinciden voces cercanas al proceso, al subrayar que el futbol moderno exige estabilidad financiera además de competitividad deportiva.